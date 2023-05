L'impennata della valutazione di Nvidia, alimentata dalla diffusa adozione di strumenti di intelligenza artificiale (AI) generativa da parte delle aziende tecnologiche, ha consacrato l'azienda come un'impresa da 1.000 miliardi di dollari. Il boom delle tendenze dell'IA è stato fortemente evidenziato in eventi recenti, come Google I/O e Microsoft Build, rendendo Nvidia un fornitore cruciale per le aziende che cercano di incorporare l'IA nei loro prodotti.

L'ultima trimestrale dell'azienda ha registrato un profitto di ben 2 miliardi di dollari nell'arco di tre mesi. Questa impennata ha fatto seguito a un boom commerciale durante le prime fasi della pandemia, che ha visto le GPU molto richieste per i giochi su PC e il mining di criptovalute. Sebbene questi mercati abbiano subito un calo nel corso del 2022, le prestazioni di Nvidia sono rimaste costanti.

In autunno, Jensen Huang, CEO di Nvidia, ha riconosciuto un eccesso di GPU da gioco e le conseguenti vendite scontate. A febbraio, tuttavia, le prospettive dell'azienda erano decisamente più rosee, con il potenziale di crescita dei data center messo in evidenza tra le notizie diffuse su ChatGPT. L'ultimo rapporto di Nvidia ha rivelato un nuovo record di fatturato per i data center.

Il keynote del Computex 2023, tenutosi nel fine settimana, è stato caratterizzato da numerosi annunci di Nvidia relativi all'intelligenza artificiale. Tra questi, una dimostrazione di giochi che utilizzavano l'Avatar Cloud Engine (ACE) for Games dell'azienda per supportare l'input e le risposte in linguaggio naturale, nonché la presentazione del nuovo supercomputer DGX GH200. Questa macchina potente, costruita attorno all'innovativo superchip Grace Hopper di Nvidia, vanta una capacità di prestazioni AI pari a un exaflop.

Nelle contrattazioni odierne, la valutazione di Nvidia ha superato il trilione di dollari, con un prezzo delle azioni superiore ai 400 dollari. Questo risultato colloca l'azienda tra i pochi potenti della tecnologia come Apple e Microsoft, che hanno superato la soglia del trilione di dollari rispettivamente nell'agosto 2018 e nell'agosto 2019. Attualmente, anche Amazon e Google vantano valutazioni da un trilione di dollari, mentre Meta ha già fatto parte di questa elite.

Come riportato da Reuters, la scorsa settimana le azioni di Nvidia sono balzate di circa il 25%. Secondo Bloomberg, le contrattazioni di martedì mattina hanno visto il prezzo del titolo salire a 404,91 dollari, con un guadagno di circa il 4%.