La montée en flèche de la valorisation de Nvidia, alimentée par l'adoption généralisée des outils d'intelligence artificielle (IA) générative par les entreprises technologiques, a fait de la société une entreprise de 1 000 milliards de dollars. L'essor des tendances en matière d'IA a été largement évoqué lors d'événements récents, tels que Google I/O et Microsoft Build, faisant de Nvidia un fournisseur essentiel pour les entreprises qui s'efforcent d'intégrer l'IA dans leurs produits.

Les derniers résultats trimestriels de l'entreprise ont fait état d'un bénéfice impressionnant de 2 milliards de dollars en l'espace de trois mois. Cette hausse a fait suite à un boom commercial durant les premières phases de la pandémie, où les GPU étaient très demandés pour les jeux sur PC et le minage de crypto-monnaies. Bien que ces marchés aient connu un déclin tout au long de l'année 2022, les performances de Nvidia sont restées stables.

À l'automne, le PDG de Nvidia, Jensen Huang, a reconnu qu'il y avait un excès de GPU de jeu et que des ventes à rabais s'ensuivaient. Toutefois, en février, les perspectives de l'entreprise se sont nettement améliorées, le potentiel de croissance des centres de données ayant été mis en évidence dans le contexte de l'actualité sur le ChatGPT. Le rapport le plus récent de Nvidia a révélé un nouveau record de revenus pour les centres de données.

La keynote de Computex 2023, qui s'est tenue ce week-end, a été l'occasion pour Nvidia de faire de nombreuses annonces en matière d'IA. Il s'agissait notamment d'une démonstration de jeux utilisant l'Avatar Cloud Engine (ACE) for Games de l'entreprise pour prendre en charge les entrées et les réponses en langage naturel, ainsi que du dévoilement d'un nouveau supercalculateur DGX GH200. Cette machine puissante, construite autour de la super-puce Grace Hopper de Nvidia, peut se targuer d'une capacité de performance en IA de l'ordre de l'exaflop.

Aujourd'hui, la valorisation de Nvidia a dépassé la barre des mille milliards de dollars, avec des actions cotées à plus de 400 dollars. Ce résultat place l'entreprise parmi quelques puissances technologiques telles qu'Apple et Microsoft, qui ont franchi le seuil du trillion de dollars en août 2018 et en août 2019, respectivement. Actuellement, Amazon et Google peuvent également se targuer d'une valorisation de mille milliards de dollars, tandis que Meta a déjà fait partie de cette élite.

Comme le rapporte Reuters, les actions de Nvidia ont bondi d'environ 25 % la semaine dernière. Mardi matin, le cours de l'action a atteint 404,91 dollars, soit un gain d'environ 4 %, selon Bloomberg.