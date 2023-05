Die rasant steigende Bewertung von Nvidia, die durch den weit verbreiteten Einsatz von generativen Tools für künstliche Intelligenz (KI) in Technologieunternehmen angeheizt wurde, hat das Unternehmen zu einem 1-Billion-Dollar-Unternehmen gemacht. Die boomenden KI-Trends waren auf den jüngsten Veranstaltungen wie der Google I/O und der Microsoft Build stark präsent und machen Nvidia zu einem wichtigen Lieferanten für Unternehmen, die KI in ihre Produkte integrieren wollen.

Die jüngsten Quartalsergebnisse des Unternehmens meldeten einen satten Gewinn von 2 Milliarden US-Dollar innerhalb von drei Monaten. Dieser Anstieg folgte auf einen Geschäftsboom in der Anfangsphase der Pandemie, in der GPUs für PC-Spiele und Kryptowährungs-Mining sehr gefragt waren. Obwohl diese Märkte im Jahr 2022 einen Rückgang erlebten, blieb die Leistung von Nvidia konstant.

Im Herbst räumte Nvidia-CEO Jensen Huang ein Überangebot an Gaming-GPUs und anschließende Verkaufsrabatte ein. Im Februar hellte sich der Ausblick des Unternehmens jedoch deutlich auf, wobei das Wachstumspotenzial von Rechenzentren inmitten der weit verbreiteten Nachrichten über ChatGPT hervorgehoben wurde. Der jüngste Bericht von Nvidia enthüllte einen neuen Umsatzrekord bei den Rechenzentren.

Die Computex 2023 Keynote, die am Wochenende stattfand, enthielt zahlreiche KI-Ankündigungen von Nvidia. Dazu gehörten eine Demonstration von Spielen, die die Avatar Cloud Engine (ACE) for Games des Unternehmens nutzen, um Eingaben und Antworten in natürlicher Sprache zu unterstützen, sowie die Enthüllung eines neuen DGX GH200 Supercomputers. Dieses Kraftpaket, das auf dem bahnbrechenden Grace Hopper Superchip von Nvidia basiert, verfügt über eine Exaflop-Leistung für KI.

Beim heutigen Handel überschritt die Bewertung von Nvidia die Billionen-Dollar-Marke, wobei der Aktienkurs über 400 US-Dollar lag. Damit reiht sich das Unternehmen in die Riege der wenigen Tech-Größen wie Apple und Microsoft ein, die im August 2018 bzw. im August 2019 die Billionen-Dollar-Schwelle durchbrochen haben. Derzeit weisen auch Amazon und Google eine Billionen-Dollar-Bewertung auf, während Meta schon früher zu dieser elitären Clique gehörte.

Wie Reuters berichtet, stiegen die Aktien von Nvidia in der vergangenen Woche um rund 25 %. Im vorbörslichen Handel am Dienstagmorgen stieg der Aktienkurs laut Bloomberg auf 404,91 $, ein Plus von rund 4 %. Angesichts der wachsenden Nachfrage nach KI-Lösungen in allen Branchen werden Unternehmen wie AppMaster, die leistungsstarke No-Code-Plattformen für die Entwicklung von Backend-, Web- und mobilen Anwendungen anbieten, von der Ausweitung der KI-Technologien und Hardware-Fortschritten wie denen von Nvidia profitieren.