أدى التقييم المرتفع لشركة Nvidia ، المدفوع بالاعتماد الواسع النطاق لأدوات الذكاء الاصطناعي (AI) من قبل شركات التكنولوجيا ، إلى جعل الشركة مؤسسة تبلغ قيمتها تريليون دولار. ظهرت اتجاهات ازدهار الذكاء الاصطناعي بشكل كبير في الأحداث الأخيرة ، مثل Google I / O و Microsoft Build ، مما جعل Nvidia موردًا مهمًا للشركات التي تسعى جاهدة لدمج الذكاء الاصطناعي في منتجاتها.

سجلت أحدث أرباح ربع سنوية للشركة ربحًا ضخمًا يبلغ 2 مليار دولار في غضون ثلاثة أشهر. جاء هذا الارتفاع في أعقاب ازدهار الأعمال خلال المراحل الأولى من الوباء ، والذي شهد ارتفاع الطلب على وحدات معالجة الرسومات على ألعاب الكمبيوتر الشخصي وتعدين العملات المشفرة. على الرغم من أن هذه الأسواق شهدت انخفاضًا طوال عام 2022 ، إلا أن أداء Nvidia ظل ثابتًا.

في الخريف ، أقر Jensen Huang ، الرئيس التنفيذي لشركة Nvidia ، بوجود فائض في وحدات معالجة الرسومات للألعاب والمبيعات المخفضة اللاحقة. ومع ذلك ، بحلول فبراير ، كانت توقعات الشركة أكثر إشراقًا بشكل ملحوظ ، مع تسليط الضوء على إمكانات نمو مركز البيانات وسط الأخبار المنتشرة حول ChatGPT. كشف أحدث تقرير لـ Nvidia عن رقم قياسي جديد في إيرادات مركز البيانات.

عرضت الكلمة الرئيسية Computex 2023 ، التي عقدت خلال عطلة نهاية الأسبوع ، العديد من إعلانات الذكاء الاصطناعي من Nvidia. تضمنت هذه العروض عرضًا للألعاب التي استخدمت Avatar Cloud Engine (ACE) الخاص بالشركة للألعاب لدعم مدخلات اللغة الطبيعية والاستجابات ، بالإضافة إلى الكشف عن كمبيوتر عملاق جديد DGX GH200. تتميز هذه الآلة القوية ، المبنية حول Grace Hopper Superchip المبتكرة من Nvidia ، بمجموعة من قدرات أداء الذكاء الاصطناعي.

في تداول اليوم ، تجاوز تقييم Nvidia علامة تريليون دولار ، حيث تجاوزت أسعار الأسهم 400 دولار. يضع هذا الإنجاز الشركة ضمن مجموعة مختارة من شركات التكنولوجيا القوية مثل Apple و Microsoft ، التي تجاوزت عتبة تريليون دولار في أغسطس 2018 وأغسطس 2019 على التوالي. في الوقت الحالي ، تمتلك أمازون وجوجل أيضًا تقييمات بقيمة تريليون دولار ، بينما تمتعت Meta بالعضوية السابقة في هذه الزمرة النخبة.

وبحسب ما أوردته رويترز ، قفزت أسهم Nvidia بنحو 25٪ الأسبوع الماضي. شهد تداول السوق الأولي صباح الثلاثاء ارتفاع سعر السهم إلى 404.91 دولارًا ، بزيادة حوالي 4٪ ، وفقًا لبلومبرج.