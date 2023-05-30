在科技公司广泛采用生成性人工智能（AI）工具的推动下，Nvidia的估值飙升，使该公司成为一家价值1万亿美元的企业。蓬勃发展的人工智能趋势在最近的活动中大放异彩，如谷歌I/O和微软Build，使Nvidia成为努力将人工智能纳入其产品的企业的重要供应商。

该公司的最新季度收益报告显示，在三个月的时间里，利润高达20亿美元。这种激增是在大流行的早期阶段的商业繁荣之后发生的，当时PC游戏和加密货币挖矿对GPU的需求很大。虽然这些市场在整个2022年经历了下滑，但Nvidia的业绩依然坚挺。

秋天，Nvidia首席执行官黄仁勋承认游戏GPU过剩，随后打折销售。然而，到了2月份，该公司的前景明显光明，在关于ChatGPT的广泛新闻中，数据中心的增长潜力得到了强调。Nvidia最近的报告显示，数据中心的收入创下了新纪录。

在周末举行的Computex 2023主题演讲中，Nvidia发布了许多人工智能信息。其中包括利用该公司的Avatar Cloud Engine (ACE) for Games支持自然语言输入和响应的游戏演示，以及新型DGX GH200超级计算机的揭幕。这台围绕Nvidia开创性的Grace Hopper超级芯片打造的强大机器，拥有exaflop的AI性能能力。

在今天的交易中，Nvidia的估值超过了万亿美元大关，股价超过400美元。这一成就使该公司跻身于苹果和微软等少数科技强国之列，它们分别在2018年8月和2019年8月突破了万亿美元的门槛。目前，亚马逊和谷歌也拥有万亿美元的估值，而美达公司以前也是这个精英集团的成员。

据路透社报道，Nvidia的股价上周跃升了约25%。据彭博社报道，周二上午的市场交易中，股价上涨至404.91美元，涨幅约为4%。随着各行业对人工智能解决方案的需求不断增长，像AppMaster ，为后台、网络和移动应用开发提供强大的无代码平台的公司，将从人工智能技术的扩展和像Nvidia提供的硬件进步中受益。