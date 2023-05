Valuasi Nvidia yang melonjak, didorong oleh adopsi luas alat kecerdasan buatan generatif (AI) oleh perusahaan teknologi, telah menjadikan perusahaan tersebut sebagai perusahaan senilai $1 triliun. Tren AI yang booming banyak ditampilkan dalam acara baru-baru ini, seperti Google I/O dan Microsoft Build, menjadikan Nvidia sebagai pemasok penting bagi bisnis yang ingin memasukkan AI ke dalam produk mereka.

Pendapatan triwulanan terbaru perusahaan melaporkan laba $2 miliar dalam rentang waktu tiga bulan. Lonjakan ini mengikuti ledakan bisnis selama tahap awal pandemi, yang membuat permintaan GPU tinggi untuk game PC dan penambangan mata uang kripto. Meski pasar tersebut mengalami penurunan sepanjang tahun 2022, performa Nvidia tetap tabah.

Pada musim gugur, CEO Nvidia Jensen Huang mengakui kelebihan GPU game dan diskon penjualan berikutnya. Namun, pada bulan Februari, prospek perusahaan menjadi lebih cerah secara signifikan, dengan potensi pertumbuhan pusat data disorot di tengah meluasnya berita tentang ChatGPT. Laporan terbaru Nvidia mengungkapkan rekor baru dalam pendapatan pusat data.

Keynote Computex 2023, yang diadakan selama akhir pekan, menampilkan banyak pengumuman AI dari Nvidia. Ini termasuk demonstrasi game yang menggunakan Avatar Cloud Engine (ACE) perusahaan untuk Game untuk mendukung input dan respons bahasa alami, serta pembukaan superkomputer DGX GH200 baru. Mesin pembangkit tenaga listrik ini, dibangun di sekitar Terobosan Grace Hopper Superchip Nvidia, menawarkan kemampuan kinerja AI yang luar biasa.

Dalam perdagangan hari ini, valuasi Nvidia melampaui angka triliunan dolar, dengan harga saham di atas $400. Pencapaian ini menempatkan perusahaan di antara beberapa pembangkit tenaga teknologi terpilih seperti Apple dan Microsoft, yang masing-masing menembus ambang triliun dolar pada Agustus 2018 dan Agustus 2019. Saat ini, Amazon dan Google juga memiliki valuasi triliunan dolar, sementara Meta menikmati keanggotaan sebelumnya di klik elit ini.

Seperti dilansir Reuters, saham Nvidia melonjak sekitar 25% minggu lalu. Perdagangan premarket Selasa pagi melihat harga saham naik menjadi $404,91, naik sekitar 4%, menurut Bloomberg.