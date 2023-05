มูลค่าที่สูงลิ่วของ Nvidia ซึ่งได้รับแรงหนุนจากการนำเครื่องมือสร้างปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาใช้อย่างแพร่หลายโดยบริษัทเทคโนโลยี ทำให้บริษัทกลายเป็นองค์กรมูลค่า 1 ล้านล้านดอลลาร์ เทรนด์ AI ที่เฟื่องฟูได้แสดงให้เห็นอย่างมากในงานล่าสุด เช่น Google I/O และ Microsoft Build ทำให้ Nvidia เป็นซัพพลายเออร์ที่สำคัญสำหรับธุรกิจที่พยายามรวม AI เข้ากับผลิตภัณฑ์ของตน

ผลประกอบการรายไตรมาสล่าสุดของ บริษัท รายงานผลกำไรสูงถึง 2 พันล้านดอลลาร์ภายในช่วงสามเดือน การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนี้เกิดขึ้นตามความเฟื่องฟูของธุรกิจในช่วงแรกของการแพร่ระบาด ซึ่งทำให้ GPU มีความต้องการสูงสำหรับการเล่นเกม PC และการขุด cryptocurrency แม้ว่าตลาดเหล่านี้จะลดลงตลอดปี 2565 แต่ประสิทธิภาพของ Nvidia ก็ยังคงมั่นคง

ในช่วงฤดูใบไม้ร่วง Jensen Huang CEO ของ Nvidia ยอมรับว่ามี GPU สำหรับเล่นเกมมากเกินไปและการขายลดราคาที่ตามมา อย่างไรก็ตาม ภายในเดือนกุมภาพันธ์ แนวโน้มของบริษัทสดใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัด โดยศักยภาพการเติบโตของศูนย์ข้อมูลได้รับการเน้นย้ำท่ามกลางข่าวที่แพร่หลายเกี่ยวกับ ChatGPT รายงานล่าสุดของ Nvidia เปิดเผยสถิติใหม่ของรายได้จากศูนย์ข้อมูล

คำปราศรัยของ Computex 2023 ซึ่งจัดขึ้นในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา มีการประกาศเกี่ยวกับ AI มากมายจาก Nvidia สิ่งเหล่านี้รวมถึงการสาธิตเกมที่ใช้ Avatar Cloud Engine (ACE) ของบริษัทสำหรับเกมเพื่อรองรับการป้อนข้อมูลและการตอบสนองด้วยภาษาธรรมชาติ ตลอดจนการเปิดตัวซูเปอร์คอมพิวเตอร์ DGX GH200 ใหม่ เครื่องจักรอันทรงพลังนี้สร้างขึ้นจาก Grace Hopper Superchip ที่ก้าวล้ำของ Nvidia อวดความสามารถด้านประสิทธิภาพ AI ที่เหนือกว่า

ในการซื้อขายวันนี้ การประเมินมูลค่าของ Nvidia เกินเครื่องหมายล้านล้านดอลลาร์ โดยมีราคาหุ้นมากกว่า 400 ดอลลาร์ ความสำเร็จนี้ทำให้บริษัทเป็นหนึ่งในโรงไฟฟ้าเทคโนโลยีไม่กี่แห่ง เช่น Apple และ Microsoft ซึ่งทะลุเกณฑ์มูลค่าล้านล้านดอลลาร์ในเดือนสิงหาคม 2018 และสิงหาคม 2019 ตามลำดับ ปัจจุบัน Amazon และ Google ยังมีการประเมินมูลค่าหลายล้านล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Meta เคยเป็นสมาชิกในกลุ่มชนชั้นสูงนี้มาก่อน

ตามรายงานของ Reuters หุ้นของ Nvidia พุ่งขึ้นประมาณ 25% ในสัปดาห์ที่แล้ว การซื้อขายล่วงหน้าในเช้าวันอังคารราคาหุ้นเพิ่มขึ้นเป็น 404.91 ดอลลาร์เพิ่มขึ้นประมาณ 4% ตามรายงานของ Bloomberg