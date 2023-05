A valorização crescente da Nvidia, alimentada pela adopção generalizada de ferramentas de inteligência artificial (IA) generativa pelas empresas de tecnologia, estabeleceu a empresa como uma empresa de 1 bilião de dólares. As tendências crescentes da IA foram muito referidas em eventos recentes, como o Google I/O e o Microsoft Build, tornando a Nvidia um fornecedor crucial para as empresas que se esforçam por incorporar a IA nos seus produtos.

Os últimos ganhos trimestrais da empresa relataram um lucro colossal de US $ 2 bilhões em um período de três meses. Esse aumento ocorreu após um boom de negócios durante os estágios iniciais da pandemia, que viu GPUs em alta demanda por jogos para PC e mineração de criptomoedas. Embora estes mercados tenham registado um declínio ao longo de 2022, o desempenho da Nvidia mantém-se firme.

No outono, o CEO da Nvidia, Jensen Huang, reconheceu um excesso de GPUs para jogos e subsequentes vendas com desconto. No entanto, em fevereiro, as perspectivas da empresa eram significativamente mais brilhantes, com o potencial de crescimento do data center destacado em meio a notícias generalizadas sobre o ChatGPT. O relatório mais recente da Nvidia revelou um novo recorde nas receitas dos centros de dados.

A palestra da Computex 2023, realizada no fim de semana, apresentou vários anúncios de IA da Nvidia. Estes incluíram uma demonstração de jogos que utilizaram o Avatar Cloud Engine (ACE) da empresa para jogos para suportar entradas e respostas em linguagem natural, bem como a revelação de um novo supercomputador DGX GH200. Esta máquina potente, construída em torno do inovador superchip Grace Hopper da Nvidia, possui um exaflop de capacidade de desempenho de IA.

Na negociação de hoje, a avaliação da Nvidia ultrapassou a marca do trilião de dólares, com as acções a custarem mais de 400 dólares. Essa conquista coloca a empresa entre algumas potências tecnológicas selecionadas, como Apple e Microsoft, que ultrapassaram o limite de trilhões de dólares em agosto de 2018 e agosto de 2019, respectivamente. Actualmente, a Amazon e a Google também ostentam avaliações de triliões de dólares, enquanto a Meta já era membro deste grupo de elite.

Segundo a Reuters, as acções da Nvidia deram um salto de cerca de 25% na semana passada. A negociação pré-mercado na manhã de terça-feira viu o preço das ações subir para US $ 404.91, um ganho de cerca de 4%, de acordo com a Bloomberg.