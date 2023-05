प्रौद्योगिकी फर्मों द्वारा जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) टूल्स को व्यापक रूप से अपनाने से एनवीडिया के बढ़ते मूल्यांकन ने कंपनी को $1 ट्रिलियन उद्यम के रूप में स्थापित किया है। Google I/O और Microsoft Build जैसी हाल की घटनाओं में तेजी से बढ़ता AI रुझान भारी रूप से प्रदर्शित हुआ, जिससे Nvidia अपने उत्पादों में AI को शामिल करने का प्रयास करने वाले व्यवसायों के लिए एक महत्वपूर्ण आपूर्तिकर्ता बन गया।

कंपनी की नवीनतम त्रैमासिक कमाई ने तीन महीने की अवधि के भीतर 2 बिलियन डॉलर का लाभ दर्ज किया। इस उछाल ने महामारी के शुरुआती चरणों के दौरान एक व्यावसायिक उछाल का अनुसरण किया, जिसमें पीसी गेमिंग और क्रिप्टोक्यूरेंसी खनन के लिए जीपीयू की उच्च मांग देखी गई। हालांकि इन बाजारों में पूरे 2022 में गिरावट देखी गई, एनवीडिया का प्रदर्शन स्थिर बना हुआ है।

गिरावट में, एनवीडिया के सीईओ जेन्सेन हुआंग ने गेमिंग जीपीयू की अधिकता और बाद में छूट वाली बिक्री को स्वीकार किया। हालांकि, फरवरी तक, चैटजीपीटी के बारे में व्यापक समाचारों के बीच डेटा सेंटर विकास क्षमता के साथ कंपनी का दृष्टिकोण काफी उज्ज्वल था। एनवीडिया की सबसे हालिया रिपोर्ट में डेटा सेंटर राजस्व में एक नया रिकॉर्ड सामने आया है।

सप्ताहांत में आयोजित Computex 2023 कीनोट में Nvidia की ओर से कई AI घोषणाएँ प्रदर्शित की गईं। इनमें खेलों का प्रदर्शन शामिल था, जिसमें खेलों के लिए कंपनी के अवतार क्लाउड इंजन (ACE) का उपयोग प्राकृतिक भाषा इनपुट और प्रतिक्रियाओं का समर्थन करने के साथ-साथ एक नए DGX GH200 सुपरकंप्यूटर के अनावरण के लिए किया गया था। एनवीडिया के ग्राउंडब्रेकिंग ग्रेस हॉपर सुपरचिप के आसपास निर्मित यह पावरहाउस मशीन एआई प्रदर्शन क्षमता का एक एक्सफ़्लॉप समेटे हुए है।

आज के कारोबार में, एनवीडिया का मूल्यांकन ट्रिलियन-डॉलर के निशान से अधिक हो गया, जिसमें शेयरों की कीमत $ 400 से अधिक थी। यह उपलब्धि कंपनी को Apple और Microsoft जैसे कुछ चुनिंदा टेक पॉवरहाउस के बीच रखती है, जो क्रमशः अगस्त 2018 और अगस्त 2019 में ट्रिलियन-डॉलर की सीमा से टूट गई। वर्तमान में, अमेज़ॅन और Google भी खरबों डॉलर के मूल्यांकन का दावा करते हैं, जबकि मेटा ने इस विशिष्ट समूह में पिछली सदस्यता का आनंद लिया था।

जैसा कि रॉयटर्स द्वारा बताया गया है, एनवीडिया के शेयरों में पिछले सप्ताह लगभग 25% की छलांग लगी। ब्लूमबर्ग के अनुसार, मंगलवार की सुबह प्रीमार्केट ट्रेडिंग में स्टॉक की कीमत बढ़कर $ 404.91 हो गई, जो लगभग 4% की बढ़त है।