প্রযুক্তি সংস্থাগুলির দ্বারা জেনারেটিভ আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স (AI) সরঞ্জামগুলির ব্যাপকভাবে গ্রহণের ফলে এনভিডিয়ার ক্রমবর্ধমান মূল্যায়ন, কোম্পানিটিকে $1 ট্রিলিয়ন এন্টারপ্রাইজ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেছে৷ Google I/O এবং Microsoft Build-এর মতো সাম্প্রতিক ইভেন্টগুলিতে বুমিং এআই প্রবণতা ব্যাপকভাবে বৈশিষ্ট্যযুক্ত, যা এনভিডিয়াকে তাদের পণ্যগুলিতে AI অন্তর্ভুক্ত করার জন্য প্রয়াসী ব্যবসার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ সরবরাহকারী করে তুলেছে।

কোম্পানির সর্বশেষ ত্রৈমাসিক আয় তিন মাসের ব্যবধানে $2 বিলিয়ন মুনাফা রিপোর্ট করেছে। এই ঊর্ধ্বগতিটি মহামারীর প্রাথমিক পর্যায়ে ব্যবসায়িক উচ্ছ্বাসকে অনুসরণ করেছিল, যা পিসি গেমিং এবং ক্রিপ্টোকারেন্সি মাইনিংয়ের জন্য GPU-গুলির উচ্চ চাহিদা দেখেছিল। যদিও এই বাজারগুলি 2022 জুড়ে হ্রাস পেয়েছে, Nvidia-এর কর্মক্ষমতা অবিচল রয়েছে।

শরত্কালে, এনভিডিয়ার সিইও জেনসেন হুয়াং গেমিং জিপিইউগুলির আধিক্য এবং পরবর্তীতে ছাড়যুক্ত বিক্রয় স্বীকার করেছেন। যাইহোক, ফেব্রুয়ারির মধ্যে, কোম্পানির দৃষ্টিভঙ্গি উল্লেখযোগ্যভাবে উজ্জ্বল ছিল, ChatGPT সম্পর্কে বিস্তৃত খবরের মধ্যে ডেটা সেন্টারের বৃদ্ধির সম্ভাবনা হাইলাইট করা হয়েছিল। এনভিডিয়ার সাম্প্রতিক প্রতিবেদনে তথ্য কেন্দ্রের আয়ের একটি নতুন রেকর্ড প্রকাশ করেছে।

কম্পিউটেক্স 2023 কীনোট, সপ্তাহান্তে অনুষ্ঠিত, এনভিডিয়া থেকে অসংখ্য এআই ঘোষণাগুলি বৈশিষ্ট্যযুক্ত। এর মধ্যে গেমগুলির একটি প্রদর্শন অন্তর্ভুক্ত রয়েছে যা গেমগুলির জন্য কোম্পানির অ্যাভাটার ক্লাউড ইঞ্জিন (ACE) ব্যবহার করে প্রাকৃতিক ভাষা ইনপুট এবং প্রতিক্রিয়া সমর্থন করে, সেইসাথে একটি নতুন DGX GH200 সুপার কম্পিউটারের উন্মোচন। এনভিডিয়ার গ্রাউন্ডব্রেকিং গ্রেস হপার সুপারচিপের চারপাশে নির্মিত এই পাওয়ার হাউস মেশিনটি এআই পারফরম্যান্স ক্ষমতার একটি এক্সফ্ললপ গর্ব করে।

আজকের ট্রেডিং-এ, Nvidia-এর মূল্যায়ন ট্রিলিয়ন-ডলারের চিহ্ন ছাড়িয়ে গেছে, যার মূল্য $400-এর বেশি। এই কৃতিত্ব কোম্পানিটিকে অ্যাপল এবং মাইক্রোসফটের মতো নির্বাচিত কয়েকটি টেক পাওয়ারহাউসের মধ্যে রাখে, যা যথাক্রমে আগস্ট 2018 এবং আগস্ট 2019-এ ট্রিলিয়ন-ডলারের থ্রেশহোল্ড অতিক্রম করেছিল। বর্তমানে, অ্যামাজন এবং গুগলও ট্রিলিয়ন-ডলার মূল্যায়ন নিয়ে গর্ব করে, যখন মেটা এই অভিজাত চক্রের পূর্ববর্তী সদস্যপদ উপভোগ করেছিল।

রয়টার্সের প্রতিবেদন অনুসারে, গত সপ্তাহে এনভিডিয়ার শেয়ার প্রায় 25% লাফিয়েছে। মঙ্গলবার সকালের প্রিমার্কেট ট্রেডিং দেখে স্টকের দাম $404.91 এ বেড়েছে, ব্লুমবার্গের মতে প্রায় 4% বৃদ্ধি পেয়েছে।