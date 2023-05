Định giá tăng vọt của Nvidia, được thúc đẩy bởi việc các công ty công nghệ áp dụng rộng rãi các công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) tổng quát, đã đưa công ty trở thành một doanh nghiệp trị giá 1 nghìn tỷ đô la. Các xu hướng AI đang bùng nổ nổi bật trong các sự kiện gần đây, chẳng hạn như Google I/O và Microsoft Build, khiến Nvidia trở thành nhà cung cấp quan trọng cho các doanh nghiệp đang cố gắng kết hợp AI vào sản phẩm của họ.

Thu nhập hàng quý mới nhất của công ty đã báo cáo khoản lãi khổng lồ 2 tỷ đô la trong vòng ba tháng. Sự gia tăng này diễn ra sau sự bùng nổ kinh doanh trong giai đoạn đầu của đại dịch, khi nhu cầu về GPU dành cho chơi game trên PC và khai thác tiền điện tử tăng cao. Mặc dù các thị trường này đã trải qua sự sụt giảm trong suốt năm 2022, hiệu suất của Nvidia vẫn ổn định.

Vào mùa thu, Giám đốc điều hành Nvidia, Jensen Huang, thừa nhận có quá nhiều GPU chơi game và các đợt giảm giá sau đó. Tuy nhiên, đến tháng 2, triển vọng của công ty sáng sủa hơn đáng kể, với tiềm năng tăng trưởng của trung tâm dữ liệu được nhấn mạnh trong bối cảnh tin tức lan rộng về ChatGPT. Báo cáo gần đây nhất của Nvidia đã tiết lộ một kỷ lục mới về doanh thu trung tâm dữ liệu.

Bài phát biểu quan trọng của Computex 2023, được tổ chức vào cuối tuần qua, đã giới thiệu nhiều thông báo về AI từ Nvidia. Chúng bao gồm phần trình diễn các trò chơi sử dụng Công cụ đám mây Avatar (ACE) của công ty dành cho Trò chơi để hỗ trợ đầu vào và phản hồi bằng ngôn ngữ tự nhiên, cũng như việc ra mắt siêu máy tính DGX GH200 mới. Cỗ máy mạnh mẽ này, được chế tạo dựa trên Siêu chip Grace Hopper đột phá của Nvidia, tự hào về khả năng thực hiện AI vượt trội.

Trong phiên giao dịch ngày hôm nay, định giá của Nvidia đã vượt mốc nghìn tỷ đô la, với các cổ phiếu có giá trên 400 đô la. Thành tích này giúp công ty nằm trong số ít các cường quốc công nghệ được chọn lọc như Apple và Microsoft, những công ty đã lần lượt vượt qua ngưỡng nghìn tỷ đô la vào tháng 8 năm 2018 và tháng 8 năm 2019. Hiện tại, Amazon và Google cũng tự hào về mức định giá nghìn tỷ đô la, trong khi Meta đã từng là thành viên trước đó trong nhóm ưu tú này.

Theo báo cáo của Reuters, cổ phiếu của Nvidia đã tăng khoảng 25% vào tuần trước. Theo Bloomberg, giao dịch tiếp thị trước vào sáng thứ Ba đã chứng kiến ​​giá cổ phiếu tăng lên 404,91 USD, tăng khoảng 4%.