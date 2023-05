De hoge waardering van Nvidia, gevoed door de wijdverbreide toepassing van generatieve tools voor kunstmatige intelligentie (AI) door technologiebedrijven, heeft het bedrijf tot een onderneming van 1 biljoen dollar gemaakt. De bloeiende AI-trends waren prominent aanwezig op recente evenementen zoals Google I/O en Microsoft Build, waardoor Nvidia een cruciale leverancier is geworden voor bedrijven die AI in hun producten willen integreren.

De laatste kwartaalcijfers van het bedrijf meldden een enorme winst van 2 miljard dollar in drie maanden tijd. Deze stijging volgde op een zakelijke boom tijdens de vroege stadia van de pandemie, waarbij GPU's in hoge vraag waren voor pc-gaming en cryptocurrency mining. Hoewel deze markten gedurende 2022 een daling kenden, blijven de prestaties van Nvidia standvastig.

In de herfst erkende Nvidia CEO Jensen Huang een overschot aan gaming GPU's en daaropvolgende kortingen op de verkoop. In februari waren de vooruitzichten van het bedrijf echter aanzienlijk beter, met groeipotentieel voor datacenters te midden van wijdverbreid nieuws over ChatGPT. Nvidia's meest recente rapport onthulde een nieuw record aan inkomsten uit datacenters.

De Computex 2023 keynote, gehouden tijdens het weekend, bevatte tal van AI-aankondigingen van Nvidia. Deze omvatten een demonstratie van games die gebruik maken van de Avatar Cloud Engine (ACE) for Games van het bedrijf om natuurlijke taalinvoer en reacties te ondersteunen, evenals de onthulling van een nieuwe DGX GH200 supercomputer. Deze krachtpatser, gebouwd rond Nvidia's baanbrekende Grace Hopper Superchip, beschikt over een exaflop aan AI-prestaties.

In de handel van vandaag overschreed de waardering van Nvidia de grens van een biljoen dollar, met aandelen die boven de $400 noteren. Deze prestatie plaatst het bedrijf tussen een select aantal tech-krachtpatsers zoals Apple en Microsoft, die respectievelijk in augustus 2018 en augustus 2019 de biljoen-dollar-drempel doorbraken. Momenteel hebben Amazon en Google ook biljoen-dollar waarderingen, terwijl Meta eerder lid was van deze elite kliek.

Zoals gemeld door Reuters, maakten de aandelen van Nvidia vorige week een sprong van ongeveer 25%. Dinsdagochtend steeg de koers tot $404,91, een winst van ongeveer 4%, volgens Bloomberg. Met de groeiende vraag naar AI-oplossingen in alle sectoren zullen bedrijven als AppMaster, die krachtige no-code platforms bieden voor de ontwikkeling van backend-, web- en mobiele toepassingen, profiteren van de uitbreiding van AI-technologieën en hardwareontwikkelingen zoals die van Nvidia.