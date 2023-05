New York Times nihayet sesli gazeteciliğe yaptığı birkaç yıllık yatırımın sonucunu açıkladı. Kapsamlı podcast yelpazesinden ve özellikle platform için yapılmış özel içerikten oluşturulan sürükleyici ses deneyimleri sunmak için tasarlanmış bir mobil uygulama olan New York Times Audio'yu piyasaya sürdü. Lansman, medya şirketinin kendi sesli sunumunun temeli olarak kullanmak amacıyla satın aldığı sesli gazetecilik uygulaması Audm'un satın alınmasını takip ediyor.

Uygulama, diğerlerinin yanı sıra 'The Daily', 'Hard Fork', 'The Ezra Klein Show', 'Modern Love', 'The Run-Up' gibi büyük podcast'lerin yanı sıra özellikle buna uygun olarak oluşturulmuş daha yeni şovlar sunacak. yeni platformun biçimi. Bunlar, kısa haber özetlerinden uzun biçimli anlatımlı gazeteciliğe ve hatta yaşam tarzı içeriğine kadar değişecektir.



Ayrıca uygulama, medya şirketinin 'Serial'ın arkasındaki prodüksiyon stüdyosunu 25 milyon dolara satın almasıyla ilgili içeriği de içerecek. Bu içeriğin bir kısmı "The Trojan Horse Affair", "The Coldest Case in Laramie" ve stüdyodan diğer başlıkların yanı sıra Ira Glass'ın sunduğu "This American Life"ı içerir.

New York Times, izleyicilerine ulaşmanın alternatif bir yolunu sağlamanın bir yolu olarak sesli programlamaya önemli yatırımlar yaptı. Bu, hareket halindeyken veya işe gidip gelmek, köpeğini gezdirmek, seyahat etmek, koşmak veya başka herhangi bir nedenle kitap okuyamadığı zamanlarda şirketin gazeteciliğiyle ilgilenmek isteyen kullanıcılara hitap eder. Şimdiye kadar The New York Times'ın podcast'lerine, kullanıcıların zaten podcast'lerini yayınladıkları Apple Podcasts veya Spotify gibi üçüncü taraf platformlar aracılığıyla erişiliyordu.

New York Times Audio lansmanının bir sonucu olarak, bağımsız Audm uygulaması kullanımdan kaldırılacak ve mevcut iOS aboneleri aynı aylık veya yıllık oran üzerinden The New York Times Audio'ya geçirilecek. Bu kullanıcılar önceki içeriklerine ve anlatımlı makalelerine erişmeye devam edebilecekler. Şirket, lansmana rağmen mevcut içeriği üçüncü taraf platformlardan kaldırmayı planlamadığını belirtti.

Ses uygulamasının geliştirilmesi, The New York Times'ın popüler NYT Cooking uygulaması ve yakın zamanda güncellenen NYT Games (önceden Crossword olarak adlandırılıyordu) gibi özel mobil uygulamalara yatırım yapmaya yönelik daha geniş stratejisinin bir parçası olarak geliyor. Artan popülerlik, Wordle'u satın aldıktan sonra geldi.

Sesli uygulamanın piyasaya sürülmesi, kullanıcıların kodlama olmadan uygulamalar oluşturmasını sağlayan ve hızlı uygulama geliştirmeye (RAD) olanak tanıyan AppMaster gibi no-code ve low-code platformların yaygınlaşmasıyla uyumludur. Bu eğilim, işletmelerin ve kuruluşların web, mobil ve arka uç uygulamalarını kodlamaya aşırı derecede güvenmeden maliyet ve zaman açısından daha verimli bir şekilde geliştirmelerine olanak tanır.

Audio'nun Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Stephanie Preiss, bir lansman duyurusunda daha fazla insanı The New York Times içeriğini yeni bir şekilde deneyimlemeyle tanıştırmaktan duyduğu heyecanı dile getirdi. Sesli gazeteciliğin hikayeleri hayata geçirme gücüne sahip olduğunu ve uygulamanın, izleyicilerinin okumanın mümkün olmadığı durumlarda bile gün boyunca farklı anlarda The Times'ın keyfini çıkarmasını sağladığını ekledi.