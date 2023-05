Die New York Times hat endlich das Ergebnis ihrer mehrjährigen Investition in den Audiojournalismus enthüllt. Das Unternehmen hat New York Times Audio auf den Markt gebracht, eine mobile App, die auf der Grundlage des umfangreichen Angebots an Podcasts und exklusiven Inhalten, die speziell für die Plattform erstellt wurden, immersive Audioerlebnisse bietet. Der Start erfolgte im Anschluss an die Übernahme der Audiojournalismus-App Audm, die das Medienunternehmen mit der Absicht kaufte, sie als Grundlage für sein eigenes Audioangebot zu nutzen.

Die App bietet wichtige Podcasts wie „The Daily“, „Hard Fork“, „The Ezra Klein Show“, „Modern Love“, „The Run-Up“ und andere sowie neuere, speziell auf sie zugeschnittene Sendungen das Format der neuen Plattform. Diese reichen von kurzen Kurznachrichten über langformatigen, erzählten Journalismus bis hin zu Lifestyle-Inhalten.



Darüber hinaus wird die App auch Inhalte im Zusammenhang mit der 25-Millionen-Dollar-Übernahme des Produktionsstudios hinter „Serial“ durch das Medienunternehmen enthalten. Zu diesen Inhalten gehören „The Trojan Horse Affair“, „The Coldest Case in Laramie“ und andere Titel aus dem Studio sowie „This American Life“, moderiert von Ira Glass.

Die New York Times hat beträchtliche Investitionen in Audioprogramme getätigt, um eine alternative Möglichkeit zu bieten, ihr Publikum zu erreichen. Dies richtet sich an Nutzer, die unterwegs oder wenn sie nicht lesen können, am Journalismus des Unternehmens teilnehmen möchten – sei es beim Pendeln, beim Spazierengehen mit dem Hund, auf Reisen, beim Laufen oder aus anderen Gründen. Bisher wurden Podcasts der New York Times hauptsächlich über Drittplattformen wie Apple Podcasts oder Spotify abgerufen, wo Nutzer ihre Podcasts bereits streamen.

Als Folge der Einführung von New York Times Audio wird die eigenständige Audm-App voraussichtlich eingestellt, wobei bestehende iOS-Abonnenten zum gleichen monatlichen oder jährlichen Preis auf The New York Times Audio umgestellt werden. Diese Benutzer können weiterhin auf ihre vorherigen Inhalte und kommentierten Artikel zugreifen. Das Unternehmen hat erklärt, dass es trotz der Einführung nicht plant, bestehende Inhalte von Plattformen Dritter zu entfernen.

Die Entwicklung der Audio-App ist Teil der umfassenderen Strategie der New York Times, in dedizierte mobile Apps wie die beliebte NYT Cooking-App und die kürzlich aktualisierten NYT Games (früher Crossword genannt) zu investieren. Nach der Übernahme von Wordle stieg die Popularität.

In einer Einführungsankündigung brachte Stephanie Preiss, Senior Vice President und General Manager of Audio, ihre Begeisterung darüber zum Ausdruck, mehr Menschen eine neue Art des Erlebens der Inhalte der New York Times vorzustellen. Sie fügte hinzu, dass Audiojournalismus die Macht hat, Geschichten zum Leben zu erwecken, und dass die App es ihrem Publikum ermöglicht, The Times zu verschiedenen Zeitpunkten im Laufe des Tages zu genießen, selbst wenn das Lesen möglicherweise nicht möglich ist.