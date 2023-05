Thời báo New York cuối cùng đã tiết lộ kết quả của khoản đầu tư kéo dài nhiều năm vào báo chí âm thanh. Nó đã ra mắt New York Times Audio, một ứng dụng dành cho thiết bị di động được thiết kế để mang lại trải nghiệm âm thanh sống động được xây dựng từ nhiều loại podcast và nội dung độc quyền được tạo riêng cho nền tảng này. Việc ra mắt sau khi mua lại ứng dụng báo chí âm thanh Audm, công ty truyền thông này đã mua với ý định sử dụng ứng dụng này làm nền tảng cung cấp âm thanh của riêng mình.

Ứng dụng sẽ cung cấp các podcast chính, chẳng hạn như 'The Daily', 'Hard Fork', 'The Ezra Klein Show', 'Modern Love', 'The Run-Up', cùng với các chương trình khác, cũng như các chương trình mới hơn được tạo riêng cho phù hợp định dạng của nền tảng mới. Những nội dung này sẽ thay đổi từ các bản tin ngắn đến báo chí tường thuật dạng dài và thậm chí cả nội dung về lối sống.



Ngoài ra, ứng dụng cũng sẽ bao gồm nội dung được kết nối với thương vụ mua lại studio sản xuất đằng sau 'Serial' trị giá 25 triệu USD của công ty truyền thông. Một số nội dung này bao gồm 'Vụ ngựa thành Troy', 'Vụ án lạnh lùng nhất ở Laramie' và các tựa phim khác của hãng phim, cũng như 'This American Life' do Ira Glass tổ chức.

Thời báo New York đã đầu tư đáng kể vào chương trình âm thanh như một phương tiện cung cấp một cách thay thế để tiếp cận khán giả của mình. Điều này phục vụ cho những người dùng muốn tham gia vào hoạt động báo chí của công ty khi đang di chuyển hoặc khi không thể đọc – cho dù đó là do đi lại, dắt chó đi dạo, đi du lịch, chạy bộ hay bất kỳ lý do nào khác. Cho đến nay, các podcast từ The New York Times chủ yếu được truy cập thông qua các nền tảng của bên thứ ba, như Apple Podcasts hoặc Spotify, nơi người dùng đã phát trực tuyến podcast của họ.

Do sự ra mắt của New York Times Audio, ứng dụng Audm độc lập sẽ ngừng hoạt động, với những người đăng ký iOS hiện tại sẽ được chuyển sang The New York Times Audio với cùng tỷ lệ hàng tháng hoặc hàng năm. Những người dùng này sẽ có thể tiếp tục truy cập nội dung trước đây của họ và các bài báo được thuật lại. Công ty đã tuyên bố rằng họ không có kế hoạch xóa nội dung hiện có khỏi nền tảng của bên thứ ba, mặc dù đã ra mắt.

Sự phát triển của ứng dụng âm thanh là một phần trong chiến lược đầu tư rộng lớn hơn của The New York Times vào các ứng dụng dành riêng cho thiết bị di động như ứng dụng Nấu ăn NYT nổi tiếng và Trò chơi NYT được cập nhật gần đây (trước đây gọi là Trò chơi ô chữ). Mức độ phổ biến ngày càng tăng sau khi có được Wordle.

Việc giới thiệu ứng dụng âm thanh rất phù hợp với sự phổ biến của các nền tảng no-code và low-code, chẳng hạn như AppMaster , cho phép người dùng tạo ứng dụng mà không cần mã hóa, cho phép phát triển ứng dụng nhanh (RAD) . Xu hướng này cho phép các doanh nghiệp và tổ chức phát triển các ứng dụng web, di động và phụ trợ hiệu quả hơn về chi phí và thời gian mà không phụ thuộc quá nhiều vào mã hóa.

Trong một thông báo ra mắt, Stephanie Preiss, Phó chủ tịch cấp cao kiêm Tổng giám đốc phụ trách âm thanh, đã bày tỏ sự phấn khích khi giới thiệu cho nhiều người hơn về một cách mới để trải nghiệm nội dung của The New York Times. Cô ấy nói thêm rằng báo chí âm thanh có khả năng biến những câu chuyện trở nên sống động và ứng dụng này cho phép khán giả của họ thưởng thức The Times vào những thời điểm khác nhau trong ngày của họ, ngay cả khi không thể đọc được.