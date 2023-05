The New York Times finalmente ha revelado el resultado de su inversión de varios años en el periodismo de audio. Ha lanzado New York Times Audio, una aplicación móvil diseñada para ofrecer experiencias de audio inmersivas creadas a partir de su amplia gama de podcasts y contenido exclusivo creado especialmente para la plataforma. El lanzamiento sigue a la adquisición de la aplicación de periodismo de audio Audm, que la empresa de medios compró con la intención de utilizarla como base de su propia oferta de audio.

La aplicación ofrecerá podcasts importantes, como 'The Daily', 'Hard Fork', 'The Ezra Klein Show', 'Modern Love', 'The Run-Up', entre otros, así como programas más nuevos creados específicamente para adaptarse el formato de la nueva plataforma. Estos variarán desde breves breves noticias hasta periodismo narrado de formato largo e incluso contenido de estilo de vida.



Además, la aplicación también incluirá contenido relacionado con la adquisición del estudio de producción detrás de 'Serial' por parte de la compañía de medios por 25 millones de dólares. Parte de este contenido incluye 'The Trojan Horse Affair', 'The Coldest Case in Laramie' y otros títulos del estudio, así como 'This American Life', presentado por Ira Glass.

The New York Times ha realizado inversiones considerables en programación de audio como un medio para proporcionar una forma alternativa de llegar a su audiencia. Esto atiende a los usuarios que desean participar en el periodismo de la empresa mientras están en movimiento o cuando no pueden leer, ya sea para ir al trabajo, pasear a su perro, viajar, correr o por cualquier otra razón. Hasta ahora, se ha accedido a los podcasts de The New York Times principalmente a través de plataformas de terceros, como Apple Podcasts o Spotify, donde los usuarios ya están transmitiendo sus podcasts.

Como resultado del lanzamiento de New York Times Audio, la aplicación Audm independiente está programada para su extinción, y los suscriptores de iOS existentes se transferirán a The New York Times Audio a la misma tasa mensual o anual. Estos usuarios podrán continuar accediendo a su contenido anterior y artículos narrados. La compañía ha declarado que no planea eliminar contenido existente de plataformas de terceros, a pesar del lanzamiento.

El desarrollo de la aplicación de audio forma parte de la estrategia más amplia de The New York Times de invertir en aplicaciones móviles dedicadas, como la popular aplicación NYT Cooking y la recientemente actualizada NYT Games (anteriormente llamada Crossword). La popularidad aumentó después de adquirir Wordle.

En un anuncio de lanzamiento, Stephanie Preiss, vicepresidenta sénior y gerente general de audio, expresó su entusiasmo por presentar a más personas una nueva forma de experimentar el contenido de The New York Times. Agregó que el periodismo de audio tiene el poder de dar vida a las historias, y la aplicación permite que su audiencia disfrute de The Times en diferentes momentos a lo largo del día, incluso cuando la lectura no sea posible.