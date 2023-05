ในที่สุด New York Times ก็ได้เปิดเผยผลลัพธ์ของการลงทุนด้านวารสารศาสตร์ด้วยเสียงเป็นเวลาหลายปี ได้เปิดตัว New York Times Audio ซึ่งเป็นแอพมือถือที่ออกแบบมาเพื่อมอบประสบการณ์เสียงที่ดื่มด่ำที่สร้างขึ้นจากพอดคาสต์ที่หลากหลายและเนื้อหาพิเศษที่สร้างขึ้นโดยเฉพาะสำหรับแพลตฟอร์ม การเปิดตัวดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากการเข้าซื้อกิจการแอปสื่อเสียง Audm ซึ่งบริษัทสื่อซื้อมาด้วยความตั้งใจที่จะใช้แอปนี้เป็นรากฐานของการนำเสนอเสียงของตนเอง

แอปจะนำเสนอพอดแคสต์หลักๆ เช่น 'The Daily,' 'Hard Fork,' 'The Ezra Klein Show,' 'Modern Love,' 'The Run-Up' รวมถึงรายการใหม่ๆ รูปแบบของแพลตฟอร์มใหม่ สิ่งเหล่านี้จะแตกต่างกันไปตั้งแต่ข่าวสั้นไปจนถึงข่าวยาวแบบบรรยายและแม้แต่เนื้อหาเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์



นอกจากนี้ แอปยังรวมเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการเข้าซื้อกิจการสตูดิโอผลิตเบื้องหลัง 'Serial' มูลค่า 25 ล้านดอลลาร์ของบริษัทสื่อ เนื้อหาบางส่วน ได้แก่ 'The Trojan Horse Affair' 'The Coldest Case in Laramie' และชื่ออื่น ๆ จากสตูดิโอ รวมถึง 'This American Life' ซึ่งจัดทำโดย Ira Glass

The New York Times ลงทุนไปมากในการเขียนโปรแกรมเสียงเพื่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการเข้าถึงผู้ชม สิ่งนี้เหมาะสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการมีส่วนร่วมกับข่าวของบริษัทในขณะเดินทางหรือเมื่อไม่สามารถอ่านได้ ไม่ว่าจะเป็นเพราะการเดินทาง การพาสุนัขไปเดินเล่น การเดินทาง การวิ่ง หรือเหตุผลอื่นใด จนถึงตอนนี้ พ็อดคาสท์จาก The New York Times สามารถเข้าถึงได้ผ่านแพลตฟอร์มของบุคคลที่สามเป็นหลัก เช่น Apple Podcasts หรือ Spotify ซึ่งผู้ใช้จะสตรีมพ็อดคาสท์อยู่แล้ว

ผลจากการเปิดตัว New York Times Audio แอป Audm แบบสแตนด์อโลนถูกกำหนดให้เลิกใช้งาน โดยสมาชิก iOS ที่มีอยู่จะถูกเปลี่ยนไปใช้ The New York Times Audio ในอัตรารายเดือนหรือรายปีเท่าเดิม ผู้ใช้เหล่านี้จะสามารถเข้าถึงเนื้อหาก่อนหน้าและบทความที่บรรยายได้ต่อไป บริษัทระบุว่าไม่มีแผนที่จะลบเนื้อหาที่มีอยู่ออกจากแพลตฟอร์มของบุคคลที่สามแม้ว่าจะมีการเปิดตัวก็ตาม

การพัฒนาแอปเสียงเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ที่กว้างขึ้นของ The New York Times ในการลงทุนในแอปมือถือโดยเฉพาะ เช่น แอป NYT Cooking ที่ได้รับความนิยม และ NYT Games ที่อัปเดตล่าสุด (ก่อนหน้านี้เรียกว่า Crossword) ความนิยมที่เพิ่มขึ้นตามมาหลังจากได้รับ Wordle

การเปิดตัวแอปเสียงเข้ากันได้ดีกับการแพร่กระจายของแพลตฟอร์ม no-code และ low-code เช่น AppMaster ที่ช่วยให้ผู้ใช้สร้างแอปโดยไม่ต้องเขียนโค้ด เปิดใช้ งานการพัฒนาแอปพลิเคชันอย่างรวดเร็ว (RAD) แนวโน้มนี้ช่วยให้ธุรกิจและองค์กรต่างๆ พัฒนาเว็บ มือถือ และแอปพลิเคชันแบ็กเอนด์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นทั้งในด้านต้นทุนและเวลา โดยไม่ต้องพึ่งพาการเขียนโค้ดมากเกินไป

ในการประกาศเปิดตัว Stephanie Preiss รองประธานอาวุโสและผู้จัดการทั่วไปด้านเสียง แสดงความตื่นเต้นในการแนะนำผู้คนให้รู้จักวิธีการใหม่ในการรับชมเนื้อหาของ The New York Times เธอเสริมว่าการทำข่าวด้วยเสียงมีพลังในการทำให้เรื่องราวมีชีวิต และแอปนี้ช่วยให้ผู้ชมเพลิดเพลินกับ The Times ในช่วงเวลาต่างๆ ตลอดทั้งวัน แม้ในที่ที่อาจไม่สามารถอ่านหนังสือได้