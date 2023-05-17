《纽约时报》终于公布了其多年来对音频新闻业的投资成果。它推出了 New York Times Audio，这是一款旨在提供沉浸式音频体验的移动应用程序，该体验基于其广泛的播客和专为该平台制作的独家内容。此次发布是在收购音频新闻应用程序 Audm 之后进行的，该媒体公司购买该应用程序的目的是将其用作其自身音频产品的基础。

该应用程序将提供主要的播客，例如“The Daily”、“Hard Fork”、“The Ezra Klein Show”、“Modern Love”、“The Run-Up”等，以及专门为满足新平台的格式。这些将有所不同，从简短的新闻简报到长篇的叙述性新闻，甚至是生活方式的内容。



此外，该应用程序还将包括与媒体公司以 2500 万美元收购“Serial”背后的制作工作室有关的内容。其中一些内容包括“特洛伊木马事件”、“拉勒米最冷案”和该工作室的其他影片，以及由 Ira Glass 主持的“美国生活”。

《纽约时报》在音频节目方面投入了大量资金，以此作为接触受众的另一种方式。这迎合了希望在移动中或无法阅读时参与公司新闻的用户——无论是由于通勤、遛狗、旅行、跑步还是任何其他原因。到目前为止，纽约时报的播客主要通过第三方平台访问，例如 Apple Podcasts 或 Spotify，用户已经在这些平台上播放他们的播客。

由于纽约时报音频的推出，独立的 Audm 应用程序将被淘汰，现有的 iOS 订阅者将以相同的月费或年费率过渡到纽约时报音频。这些用户将能够继续访问他们之前的内容和叙述的文章。尽管推出了第三方平台，但该公司已表示不打算从第三方平台上删除现有内容。

音频应用程序的开发是《纽约时报》投资专用移动应用程序（如流行的 NYT Cooking 应用程序和最近更新的 NYT Games（以前称为填字游戏））的更广泛战略的一部分。收购 Wordle 后，知名度随之提高。

音频应用程序的推出与AppMaster等no-code和low-code平台的普及非常吻合，这些平台使用户无需编码即可创建应用程序，从而实现快速应用程序开发 (RAD) 。这种趋势使企业和组织能够在成本和时间方面更有效地开发 Web、移动和后端应用程序，而无需过度依赖编码。

在发布公告中，高级副总裁兼音频总经理斯蒂芬妮·普莱斯 (Stephanie Preiss) 表达了她对向更多人介绍体验《纽约时报》内容的新方式的兴奋之情。她补充说，音频新闻有能力让故事栩栩如生，该应用程序让他们的观众在一天中的不同时刻享受时代，即使在可能无法阅读的地方。