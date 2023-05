كشفت صحيفة نيويورك تايمز أخيرًا عن نتيجة استثمارها لعدة سنوات في الصحافة الصوتية. أطلقت تطبيق New York Times Audio ، وهو تطبيق جوال مصمم لتقديم تجارب صوتية غامرة مبنية من مجموعتها الواسعة من البودكاست والمحتوى الحصري المصمم خصيصًا للمنصة. يأتي الإطلاق بعد الاستحواذ على تطبيق Audm للصحافة الصوتية ، الذي اشترته الشركة الإعلامية بقصد استخدامه كأساس لعرض الصوت الخاص بها.

سيقدم التطبيق ملفات بودكاست رئيسية ، مثل "The Daily" و "Hard Fork" و "The Ezra Klein Show" و "Modern Love" و "The Run-Up" وغيرها ، بالإضافة إلى عروض أحدث تم إنشاؤها خصيصًا لتناسب شكل النظام الأساسي الجديد. ستختلف هذه من ملخصات إخبارية قصيرة إلى صحافة طويلة مروية وحتى محتوى نمط الحياة.



بالإضافة إلى ذلك ، سيشمل التطبيق أيضًا محتوى مرتبطًا باستحواذ الشركة الإعلامية بقيمة 25 مليون دولار على استوديو الإنتاج وراء "Serial". تتضمن بعض هذه المحتويات "The Trojan Horse Affair" و "The Coldest Case in Laramie" وعناوين أخرى من الاستوديو ، بالإضافة إلى "This American Life" الذي استضافه Ira Glass.

قامت صحيفة نيويورك تايمز باستثمارات كبيرة في البرمجة الصوتية كوسيلة لتوفير طريقة بديلة للوصول إلى جمهورها. هذا يلبي احتياجات المستخدمين الذين يرغبون في التعامل مع صحافة الشركة أثناء التنقل أو عند عدم قدرتهم على القراءة - سواء كان ذلك بسبب التنقل أو المشي مع كلبهم أو السفر أو الجري أو أي سبب آخر. حتى الآن ، تم الوصول إلى البودكاست من New York Times بشكل أساسي من خلال منصات تابعة لجهات خارجية ، مثل Apple Podcasts أو Spotify ، حيث يقوم المستخدمون بالفعل ببث ملفاتهم الصوتية.

نتيجة لإطلاق New York Times Audio ، تم تعيين تطبيق Audm المستقل على الغروب ، مع نقل مشتركي iOS الحاليين إلى New York Times Audio بنفس المعدل الشهري أو السنوي. سيتمكن هؤلاء المستخدمون من الاستمرار في الوصول إلى المحتوى السابق والمقالات المروية. صرحت الشركة بأنها لا تخطط لإزالة المحتوى الحالي من منصات الطرف الثالث ، على الرغم من الإطلاق.

يأتي تطوير التطبيق الصوتي كجزء من استراتيجية New York Times الأوسع للاستثمار في تطبيقات الهاتف المحمول المخصصة مثل تطبيق NYT Cooking الشهير وألعاب NYT التي تم تحديثها مؤخرًا (تسمى سابقًا Crossword). تبعت زيادة شعبية بعد الحصول على Wordle.

يتماشى تقديم تطبيق الصوت جيدًا مع انتشار الأنظمة الأساسية التي no-code ومنصات low-code ، مثل AppMaster ، والتي تمكّن المستخدمين من إنشاء تطبيقات بدون تشفير ، مما يتيح التطوير السريع للتطبيقات (RAD) . يسمح هذا الاتجاه للشركات والمؤسسات بتطوير تطبيقات الويب والجوال والخلفية بشكل أكثر فعالية من حيث التكلفة والوقت ، دون الاعتماد بشكل مفرط على الترميز.

في إعلان إطلاق ، أعربت ستيفاني بريس ، نائب الرئيس الأول والمدير العام للصوت ، عن سعادتها لتعريف المزيد من الأشخاص بطريقة جديدة لتجربة محتوى New York Times. وأضافت أن الصحافة الصوتية لديها القدرة على بث الحياة في القصص ، ويسمح التطبيق لجمهورهم بالاستمتاع بـ The Times عبر لحظات مختلفة طوال يومهم ، حتى عندما تكون القراءة غير ممكنة.