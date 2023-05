The New York Times heeft eindelijk het resultaat onthuld van zijn jarenlange investering in audiojournalistiek. Het heeft de New York Times Audio gelanceerd, een mobiele app die is ontworpen om meeslepende audio-ervaringen te bieden, gebaseerd op het uitgebreide aanbod aan podcasts en exclusieve inhoud die speciaal voor het platform is gemaakt. De lancering volgt op de overname van de audiojournalistiek-app Audm, die het mediabedrijf kocht met de bedoeling deze te gebruiken als basis voor zijn eigen audio-aanbod.

De app biedt grote podcasts, zoals onder andere 'The Daily', 'Hard Fork', 'The Ezra Klein Show', 'Modern Love', 'The Run-Up', evenals nieuwere shows die speciaal zijn gemaakt voor het formaat van het nieuwe platform. Deze variëren van korte nieuwsoverzichten tot journalistieke verhalen in lange vorm en zelfs lifestyle-inhoud.



Daarnaast zal de app ook inhoud bevatten die verband houdt met de overname door het mediabedrijf van $ 25 miljoen van de productiestudio achter 'Serial'. Een deel van deze inhoud omvat 'The Trojan Horse Affair', 'The Coldest Case in Laramie' en andere titels van de studio, evenals 'This American Life', gehost door Ira Glass.

De New York Times heeft aanzienlijk geïnvesteerd in audioprogrammering als een middel om een alternatieve manier te bieden om haar publiek te bereiken. Dit is geschikt voor gebruikers die zich willen bezighouden met de journalistiek van het bedrijf terwijl ze onderweg zijn of niet kunnen lezen - of dit nu komt door woon-werkverkeer, het uitlaten van hun hond, reizen, hardlopen of welke andere reden dan ook. Tot nu toe waren podcasts van The New York Times voornamelijk toegankelijk via platforms van derden, zoals Apple Podcasts of Spotify, waar gebruikers hun podcasts al streamen.

Als gevolg van de lancering van de New York Times Audio zal de stand-alone Audm-app worden beëindigd, waarbij bestaande iOS-abonnees worden overgezet naar The New York Times Audio tegen hetzelfde maandelijkse of jaarlijkse tarief. Deze gebruikers kunnen doorgaan met toegang tot hun eerdere inhoud en gesproken artikelen. Het bedrijf heeft verklaard dat het ondanks de lancering niet van plan is bestaande inhoud van platforms van derden te verwijderen.

De ontwikkeling van de audio-app maakt deel uit van de bredere strategie van The New York Times om te investeren in speciale mobiele apps zoals de populaire NYT Cooking-app en de onlangs bijgewerkte NYT Games (voorheen Crossword genoemd). Toenemende populariteit volgde na de overname van Wordle.

De introductie van de audio-app sluit goed aan bij de verspreiding van no-code en low-code platforms, zoals AppMaster , waarmee gebruikers apps kunnen maken zonder codering, wat snelle applicatie-ontwikkeling (RAD) mogelijk maakt. Deze trend stelt bedrijven en organisaties in staat om web-, mobiele en backend-applicaties effectiever te ontwikkelen in termen van kosten en tijd, zonder al te veel te vertrouwen op codering.

In een lanceringsaankondiging sprak Stephanie Preiss, de Senior Vice President en General Manager van Audio, haar opwinding uit over het feit dat meer mensen kennis konden maken met een nieuwe manier om The New York Times-inhoud te ervaren. Ze voegde eraan toe dat audiojournalistiek de kracht heeft om verhalen tot leven te brengen, en dat de app hun publiek op verschillende momenten van de dag laat genieten van The Times, zelfs als lezen niet mogelijk is.