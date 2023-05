O New York Times finalmente revelou o resultado de seu investimento de vários anos no jornalismo de áudio. Lançou o New York Times Audio, um aplicativo móvel projetado para oferecer experiências de áudio imersivas construídas a partir de sua extensa gama de podcasts e conteúdos exclusivos feitos especialmente para a plataforma. O lançamento segue a aquisição do aplicativo de jornalismo de áudio Audm, que a empresa de mídia comprou com a intenção de utilizá-lo como base de sua própria oferta de áudio.

O aplicativo oferecerá os principais podcasts, como 'The Daily', 'Hard Fork', 'The Ezra Klein Show', 'Modern Love', 'The Run-Up', entre outros, bem como programas mais recentes criados especificamente para atender o formato da nova plataforma. Eles variam de breves resumos de notícias a jornalismo narrado em formato longo e até mesmo conteúdo de estilo de vida.



Além disso, o aplicativo também incluirá conteúdo relacionado à aquisição do estúdio de produção por trás de 'Serial' pela empresa de mídia por US$ 25 milhões. Parte desse conteúdo inclui 'The Trojan Horse Affair', 'The Coldest Case in Laramie' e outros títulos do estúdio, bem como 'This American Life', apresentado por Ira Glass.

O New York Times fez investimentos consideráveis em programação de áudio como forma de oferecer uma forma alternativa de atingir seu público. Isso atende aos usuários que desejam se envolver com o jornalismo da empresa enquanto estão em movimento ou quando não conseguem ler – seja devido ao deslocamento, passear com o cachorro, viajar, correr ou qualquer outro motivo. Até agora, os podcasts do The New York Times eram acessados principalmente por meio de plataformas de terceiros, como Apple Podcasts ou Spotify, onde os usuários já estavam transmitindo seus podcasts.

Como resultado do lançamento do New York Times Audio, o aplicativo autônomo Audm está definido para ser desativado, com os assinantes iOS existentes sendo transferidos para o The New York Times Audio na mesma taxa mensal ou anual. Esses usuários poderão continuar acessando seu conteúdo anterior e artigos narrados. A empresa afirmou que não planeja remover o conteúdo existente de plataformas de terceiros, apesar do lançamento.

O desenvolvimento do aplicativo de áudio faz parte da estratégia mais ampla do The New York Times de investir em aplicativos móveis dedicados, como o popular aplicativo NYT Cooking e o recém-atualizado NYT Games (anteriormente chamado de Crossword). O aumento da popularidade ocorreu após a aquisição da Wordle.

Em um anúncio de lançamento, Stephanie Preiss, vice-presidente sênior e gerente geral de áudio, expressou seu entusiasmo em apresentar a mais pessoas uma nova maneira de experimentar o conteúdo do The New York Times. Ela acrescentou que o jornalismo de áudio tem o poder de dar vida às histórias, e o aplicativo permite que o público aproveite o The Times em diferentes momentos do dia, mesmo quando a leitura não for possível.