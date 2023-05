The New York Times наконец-то обнародовала результаты своих многолетних инвестиций в аудиожурналистику. Компания запустила New York Times Audio, мобильное приложение, предназначенное для создания захватывающих звуковых впечатлений, основанных на широком спектре подкастов и эксклюзивного контента, созданного специально для платформы. Запуск последовал за приобретением приложения для аудиожурналистики Audm, которое медиакомпания купила с намерением использовать его в качестве основы для собственного аудиопредложения.

Приложение будет предлагать основные подкасты, такие как «The Daily», «Hard Fork», «The Ezra Klein Show», «Modern Love», «The Run-Up» и другие, а также новые шоу, созданные специально для формат новой платформы. Они будут варьироваться от коротких сводок новостей до подробной журналистики и даже контента о стиле жизни.



Кроме того, приложение также будет включать в себя контент, связанный с приобретением медиа-компанией производственной студии «Serial» за 25 миллионов долларов. Часть этого контента включает «Дело о троянском коне», «Самое холодное дело в Ларами» и другие названия студии, а также «Эта американская жизнь», которую ведет Айра Гласс.

The New York Times вложила значительные средства в аудиопрограммы, чтобы предоставить альтернативный способ обратиться к своей аудитории. Это предназначено для пользователей, которые хотят участвовать в журналистике компании, находясь в пути или когда не могут читать — будь то из-за поездки на работу, прогулки с собакой, путешествия, бега или по любой другой причине. До сих пор доступ к подкастам из The New York Times осуществлялся в основном через сторонние платформы, такие как Apple Podcasts или Spotify, где пользователи уже транслируют свои подкасты.

В результате запуска New York Times Audio автономное приложение Audm будет закрыто, а существующие подписчики iOS будут переведены на The New York Times Audio с той же ежемесячной или годовой ставкой. Эти пользователи смогут продолжить доступ к своему предыдущему контенту и озвученным статьям. Компания заявила, что не планирует удалять существующий контент со сторонних платформ, несмотря на запуск.

Разработка аудиоприложения является частью более широкой стратегии The New York Times по инвестированию в специализированные мобильные приложения, такие как популярное приложение NYT Cooking и недавно обновленные NYT Games (ранее называвшиеся Crossword). Рост популярности последовал после приобретения Wordle.

Внедрение аудиоприложения хорошо согласуется с распространением платформ no-code и low-code, таких как AppMaster , которые позволяют пользователям создавать приложения без кодирования, обеспечивая быструю разработку приложений (RAD) . Эта тенденция позволяет предприятиям и организациям разрабатывать веб-, мобильные и серверные приложения более эффективно с точки зрения затрат и времени, не слишком полагаясь на кодирование.

В объявлении о запуске Стефани Прейсс, старший вице-президент и генеральный менеджер по аудио, выразила свое волнение по поводу того, что познакомила больше людей с новым способом восприятия контента The New York Times. Она добавила, что аудиожурналистика способна оживлять истории, а приложение позволяет их аудитории наслаждаться The Times в разные моменты дня, даже если чтение невозможно.