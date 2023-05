Il New York Times ha finalmente rivelato il risultato del suo investimento pluriennale nel giornalismo audio. Ha lanciato il New York Times Audio, un'app mobile progettata per offrire esperienze audio coinvolgenti costruite dalla sua vasta gamma di podcast e contenuti esclusivi realizzati appositamente per la piattaforma. Il lancio segue l'acquisizione dell'app di giornalismo audio Audm, che la società di media ha acquistato con l'intenzione di utilizzarla come fondamento della propria offerta audio.

L'app offrirà i principali podcast, come "The Daily", "Hard Fork", "The Ezra Klein Show", "Modern Love", "The Run-Up", tra gli altri, nonché nuovi spettacoli creati appositamente per soddisfare il formato della nuova piattaforma. Questi varieranno da brevi riassunti di notizie a giornalismo narrato di lunga durata e persino contenuti sullo stile di vita.



Inoltre, l'app includerà anche contenuti collegati all'acquisizione da 25 milioni di dollari da parte della società di media dello studio di produzione dietro "Serial". Alcuni di questi contenuti includono "The Trojan Horse Affair", "The Coldest Case in Laramie" e altri titoli dello studio, oltre a "This American Life", condotto da Ira Glass.

Il New York Times ha fatto notevoli investimenti nella programmazione audio come mezzo per fornire un modo alternativo per raggiungere il suo pubblico. Questo si rivolge agli utenti che desiderano interagire con il giornalismo dell'azienda mentre sono in movimento o quando non sono in grado di leggere, sia che si tratti di pendolari, passeggiate con il cane, viaggi, corsa o qualsiasi altro motivo. Fino ad ora, ai podcast del New York Times si accedeva principalmente tramite piattaforme di terze parti, come Apple Podcasts o Spotify, dove gli utenti stanno già trasmettendo i loro podcast.

A seguito del lancio del New York Times Audio, l'app Audm stand-alone dovrebbe essere abbandonata, con gli abbonati iOS esistenti che verranno trasferiti al New York Times Audio alla stessa tariffa mensile o annuale. Questi utenti potranno continuare ad accedere ai contenuti e agli articoli narrati precedenti. La società ha dichiarato che non prevede di rimuovere i contenuti esistenti da piattaforme di terze parti, nonostante il lancio.

Lo sviluppo dell'app audio fa parte della più ampia strategia del New York Times di investire in app mobili dedicate come la popolare app NYT Cooking e i giochi NYT recentemente aggiornati (precedentemente chiamati Crossword). L'aumento della popolarità è seguito dopo l'acquisizione di Wordle.

In un annuncio di lancio, Stephanie Preiss, vicepresidente senior e direttore generale dell'audio, ha espresso il suo entusiasmo per aver presentato a più persone un nuovo modo di vivere i contenuti del New York Times. Ha aggiunto che il giornalismo audio ha il potere di dare vita alle storie e l'app consente al pubblico di godersi The Times in diversi momenti della giornata, anche dove la lettura potrebbe non essere possibile.