New York Times는 오디오 저널리즘에 대한 수년간의 투자 결과를 마침내 공개했습니다. 이 플랫폼을 위해 특별히 제작된 광범위한 팟캐스트 및 독점 콘텐츠로 구축된 몰입형 오디오 경험을 제공하도록 설계된 모바일 앱인 New York Times Audio를 출시했습니다. 이번 출시는 오디오 저널리즘 앱 Audm을 인수한 데 따른 것입니다. Audm은 미디어 회사가 자체 오디오 제품의 기반으로 사용할 의도로 구입했습니다.

이 앱은 'The Daily', 'Hard Fork', 'The Ezra Klein Show', 'Modern Love', 'The Run-Up'과 같은 주요 팟캐스트와 특별히 적합하도록 제작된 최신 프로그램을 제공합니다. 새로운 플랫폼의 형식. 짧은 뉴스 브리핑에서 긴 형식의 나레이션 저널리즘, 라이프스타일 콘텐츠까지 다양합니다.



또한 이 앱에는 미디어 회사가 'Serial' 제작 스튜디오를 2,500만 달러에 인수한 것과 관련된 콘텐츠도 포함됩니다. 이 콘텐츠 중 일부에는 'The Trojan Horse Affair', 'The Coldest Case in Laramie' 및 스튜디오의 다른 타이틀과 Ira Glass가 진행하는 'This American Life'가 포함됩니다.

New York Times는 청중에게 접근할 수 있는 대안을 제공하는 수단으로 오디오 프로그래밍에 상당한 투자를 했습니다. 이것은 통근, 개 산책, 여행, 달리기 또는 기타 이유로 이동 중이거나 글을 읽을 수 없을 때 회사의 저널리즘에 참여하고자 하는 사용자에게 적합합니다. 지금까지 The New York Times의 팟캐스트는 사용자가 이미 팟캐스트를 스트리밍하고 있는 Apple Podcast 또는 Spotify와 같은 타사 플랫폼을 통해 주로 액세스되었습니다.

New York Times Audio 출시의 결과 독립형 Audm 앱은 종료될 예정이며 기존 iOS 가입자는 동일한 월별 또는 연간 요금으로 The New York Times Audio로 전환됩니다. 이러한 사용자는 이전 콘텐츠 및 해설 기사에 계속 액세스할 수 있습니다. 회사는 출시에도 불구하고 타사 플랫폼에서 기존 콘텐츠를 제거할 계획이 없다고 밝혔습니다.

오디오 앱의 개발은 인기 있는 NYT Cooking 앱 및 최근에 업데이트된 NYT Games(이전에는 Crossword라고 함)와 같은 전용 모바일 앱에 투자하는 The New York Times의 광범위한 전략의 일환입니다. Wordle 인수 후 인기가 높아졌습니다.

오디오 앱의 도입은 AppMaster 와 같이 사용자가 코딩 없이 앱을 만들 수 있도록 지원하여 신속한 애플리케이션 개발(RAD)을 가능하게 하는 no-code 및 low-code 플랫폼의 확산과 잘 맞습니다. 이러한 추세는 기업과 조직이 코딩에 과도하게 의존하지 않고 비용과 시간 측면에서 보다 효과적으로 웹, 모바일 및 백엔드 애플리케이션을 개발할 수 있도록 합니다.

출시 발표에서 수석 부사장 겸 오디오 총괄 책임자인 Stephanie Preiss는 The New York Times 콘텐츠를 경험하는 새로운 방법을 더 많은 사람들에게 소개하게 되어 기쁘다고 말했습니다. 그녀는 오디오 저널리즘이 이야기에 생명을 불어넣는 힘이 있으며, 이 앱을 통해 청중은 독서가 불가능한 곳에서도 하루 종일 다양한 순간에 The Times를 즐길 수 있다고 덧붙였습니다.