ニューヨーク・タイムズは、音声ジャーナリズムへの数年にわたる投資の成果をついに明らかにした。同社は、広範なポッドキャストとプラットフォーム専用に作成された独占コンテンツから構築された没入型オーディオ体験を提供するように設計されたモバイル アプリである New York Times Audio をリリースしました。この立ち上げは、オーディオ ジャーナリズム アプリである Audm の買収に続くもので、このメディア会社は、自社のオーディオ サービスの基盤として利用する目的でこのアプリを買収しました。

このアプリでは、「The Daily」、「Hard Fork」、「The Ezra Klein Show」、「Modern Love」、「The Run-Up」などの主要なポッドキャストに加え、特にニーズに合わせて作成された新しい番組も提供されます。新しいプラットフォームのフォーマット。これらは、短いニュースブリーフから長文のナレーション付きジャーナリズム、さらにはライフスタイルコンテンツまで多岐にわたります。



さらに、このアプリには、メディア会社による「シリアル」の制作スタジオの2500万ドル買収に関連したコンテンツも含まれる予定だ。このコンテンツの一部には、「The Trojan Horse Affair」、「The Coldest Case in Laramie」、その他のスタジオのタイトルのほか、Ira Glass がホストを務める「This American Life」が含まれます。

ニューヨーク タイムズは、視聴者に情報を届ける別の方法を提供する手段として、音声番組に多額の投資を行ってきました。これは、通勤、犬の散歩、旅行、ランニングなどの理由で、移動中や読書ができないときに同社のジャーナリズムに参加したいユーザーに対応します。これまで、ニューヨーク タイムズのポッドキャストには、主に Apple Podcast や Spotify などのサードパーティ プラットフォームを通じてアクセスされており、ユーザーはすでにポッドキャストをストリーミングしていました。

New York Times Audio の開始の結果、スタンドアロンの Audm アプリは廃止される予定で、既存の iOS 購読者は同じ月額または年率で The New York Times Audio に移行されます。これらのユーザーは、以前のコンテンツやナレーション付き記事に引き続きアクセスできます。同社は、ローンチにもかかわらず、サードパーティのプラットフォームから既存のコンテンツを削除する予定はないと述べた。

オーディオアプリの開発は、人気のNYTクッキングアプリや最近アップデートされたNYTゲーム(以前はクロスワードと呼ばれていた)などの専用モバイルアプリに投資するというニューヨーク・タイムズの広範な戦略の一環として行われた。 Wordle を買収した後、人気が高まりました。

オーディオ アプリの導入は、ユーザーがコーディングなしでアプリを作成できるようにし、 迅速なアプリケーション開発 (RAD)を可能にするAppMasterなどのno-codeおよびlow-codeプラットフォームの普及とうまく調和しています。この傾向により、企業や組織はコーディングに過度に依存することなく、コストと時間の面でより効率的に Web、モバイル、バックエンド アプリケーションを開発できるようになります。

立ち上げの発表の中で、上級副社長兼オーディオ担当ゼネラルマネージャーのステファニー・プライス氏は、ニューヨーク・タイムズのコンテンツを体験する新しい方法をより多くの人に紹介できることに興奮を表明した。彼女は、音声ジャーナリズムには物語に命を吹き込む力があり、このアプリを使えば、たとえ読書が不可能な場所でも、視聴者は一日のさまざまな瞬間にザ・タイムズを楽しむことができると付け加えた。