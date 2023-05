Le New York Times a enfin dévoilé le résultat de son investissement de plusieurs années dans le journalisme audio. Il a lancé le New York Times Audio, une application mobile conçue pour offrir des expériences audio immersives construites à partir de sa vaste gamme de podcasts et de contenus exclusifs spécialement conçus pour la plateforme. Le lancement fait suite à l'acquisition de l'application de journalisme audio Audm, que la société de médias a achetée avec l'intention de l'utiliser comme base de sa propre offre audio.

L'application proposera des podcasts majeurs, tels que "The Daily", "Hard Fork", "The Ezra Klein Show", "Modern Love", "The Run-Up", entre autres, ainsi que de nouvelles émissions créées spécifiquement pour convenir le nouveau format de la plateforme. Ceux-ci varieront de brèves brèves au journalisme narratif de longue durée et même au contenu de style de vie.



De plus, l'application inclura également du contenu lié à l'acquisition par la société de médias pour 25 millions de dollars du studio de production derrière "Serial". Certains de ces contenus incluent "The Trojan Horse Affair", "The Coldest Case in Laramie" et d'autres titres du studio, ainsi que "This American Life", hébergé par Ira Glass.

Le New York Times a fait des investissements considérables dans la programmation audio comme moyen de fournir une autre façon d'atteindre son public. Cela s'adresse aux utilisateurs qui souhaitent s'engager dans le journalisme de l'entreprise lorsqu'ils sont en déplacement ou lorsqu'ils ne savent pas lire - que ce soit pour se déplacer, promener leur chien, voyager, courir ou pour toute autre raison. Jusqu'à présent, les podcasts du New York Times étaient principalement accessibles via des plateformes tierces, comme Apple Podcasts ou Spotify, où les utilisateurs diffusent déjà leurs podcasts.

À la suite du lancement du New York Times Audio, l'application autonome Audm devrait être supprimée, les abonnés iOS existants étant transférés vers The New York Times Audio au même tarif mensuel ou annuel. Ces utilisateurs pourront continuer à accéder à leur contenu antérieur et aux articles commentés. La société a déclaré qu'elle ne prévoyait pas de supprimer le contenu existant des plates-formes tierces, malgré le lancement.

Le développement de l'application audio s'inscrit dans le cadre de la stratégie plus large du New York Times consistant à investir dans des applications mobiles dédiées telles que la populaire application NYT Cooking et les jeux NYT récemment mis à jour (anciennement Crossword). Une popularité accrue a suivi après l'acquisition de Wordle.

L'introduction de l'application audio s'aligne bien avec la diffusion de plates-formes no-code et low-code, telles AppMaster , qui permettent aux utilisateurs de créer des applications sans codage, permettant un développement rapide d'applications (RAD) . Cette tendance permet aux entreprises et aux organisations de développer des applications Web, mobiles et backend plus efficacement en termes de coût et de temps, sans trop compter sur le codage.

Dans une annonce de lancement, Stephanie Preiss, vice-présidente principale et directrice générale de l'audio, a exprimé son enthousiasme à l'idée de présenter à davantage de personnes une nouvelle façon de découvrir le contenu du New York Times. Elle a ajouté que le journalisme audio a le pouvoir de donner vie aux histoires et que l'application permet à son public de profiter du Times à différents moments de la journée, même lorsque la lecture n'est pas possible.