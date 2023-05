The New York Times w końcu ujawnił wynik kilkuletniej inwestycji w dziennikarstwo audio. Firma uruchomiła New York Times Audio, aplikację mobilną zaprojektowaną z myślą o oferowaniu wciągających wrażeń dźwiękowych opartych na szerokiej gamie podcastów i ekskluzywnych treści stworzonych specjalnie dla tej platformy. Uruchomienie następuje po przejęciu aplikacji do dziennikarstwa audio Audm, którą firma medialna kupiła z zamiarem wykorzystania jej jako podstawy własnej oferty audio.

Aplikacja będzie oferować główne podcasty, takie jak między innymi „The Daily”, „Hard Fork”, „The Ezra Klein Show”, „Modern Love”, „The Run-Up”, a także nowsze programy stworzone specjalnie dla format nowej platformy. Obejmą one różne formy, od krótkich wiadomości po długie dziennikarstwo z narracją, a nawet treści związane ze stylem życia.



Ponadto aplikacja będzie zawierać treści związane z przejęciem studia produkcyjnego za „Serial” za 25 milionów dolarów. Niektóre z tych treści obejmują „Aferę konia trojańskiego”, „Najzimniejszą sprawę w Laramie” i inne tytuły studia, a także „This American Life”, którego gospodarzem jest Ira Glass.

The New York Times poczynił znaczne inwestycje w programowanie audio, aby zapewnić alternatywny sposób dotarcia do odbiorców. Jest to przeznaczone dla użytkowników, którzy chcą zaangażować się w dziennikarstwo firmy w ruchu lub gdy nie mogą czytać - czy to z powodu dojazdów do pracy, spaceru z psem, podróży, biegania lub z jakiegokolwiek innego powodu. Do tej pory podcasty z The New York Times były dostępne głównie za pośrednictwem platform innych firm, takich jak Apple Podcasts lub Spotify, gdzie użytkownicy już przesyłają strumieniowo swoje podcasty.

W wyniku uruchomienia New York Times Audio samodzielna aplikacja Audm ma zostać wygaszona, a obecni subskrybenci iOS zostaną przeniesieni do The New York Times Audio w tej samej miesięcznej lub rocznej stawce. Ci użytkownicy będą mogli nadal uzyskiwać dostęp do swoich wcześniejszych treści i artykułów z narracją. Firma oświadczyła, że pomimo premiery nie planuje usuwać istniejących treści z platform innych firm.

Rozwój aplikacji audio jest częścią szerszej strategii The New York Times polegającej na inwestowaniu w dedykowane aplikacje mobilne, takie jak popularna aplikacja NYT Cooking i niedawno zaktualizowana aplikacja NYT Games (wcześniej nazywana Crossword). Wzrost popularności nastąpił po przejęciu Wordle.

Wprowadzenie aplikacji audio dobrze wpisuje się w rozprzestrzenianie się platform no-code i low-code, takich jak AppMaster , które umożliwiają użytkownikom tworzenie aplikacji bez kodowania, umożliwiając szybkie tworzenie aplikacji (RAD) . Trend ten umożliwia firmom i organizacjom tworzenie aplikacji internetowych, mobilnych i zaplecza bardziej efektywnie pod względem kosztów i czasu, bez nadmiernego polegania na kodowaniu.

W ogłoszeniu o wprowadzeniu na rynek Stephanie Preiss, wiceprezes i dyrektor generalny ds. dźwięku, wyraziła podekscytowanie wprowadzeniem większej liczby osób w nowy sposób korzystania z treści The New York Times. Dodała, że dziennikarstwo audio ma moc ożywiania historii, a aplikacja pozwala widzom cieszyć się The Times w różnych momentach w ciągu dnia, nawet tam, gdzie czytanie może nie być możliwe.