The New York Times akhirnya mengungkapkan hasil investasinya selama beberapa tahun ke dalam jurnalisme audio. Itu telah meluncurkan New York Times Audio, aplikasi seluler yang dirancang untuk menawarkan pengalaman audio yang imersif yang dibangun dari berbagai podcast dan konten eksklusif yang dibuat khusus untuk platform tersebut. Peluncuran ini mengikuti akuisisi aplikasi jurnalisme audio Audm, yang dibeli oleh perusahaan media tersebut dengan tujuan untuk menggunakannya sebagai dasar penawaran audionya sendiri.

Aplikasi ini akan menawarkan podcast besar, seperti 'The Daily', 'Hard Fork', 'The Ezra Klein Show', 'Modern Love', 'The Run-Up', antara lain, serta acara baru yang dibuat khusus untuk menyesuaikan format platform baru. Ini akan bervariasi dari berita singkat hingga jurnalisme bernarasi bentuk panjang dan bahkan konten gaya hidup.



Selain itu, aplikasi ini juga akan menyertakan konten yang terkait dengan akuisisi studio produksi 'Serial' senilai $25 juta oleh perusahaan media tersebut. Beberapa dari konten ini termasuk 'The Trojan Horse Affair', 'The Coldest Case in Laramie', dan judul lain dari studio, serta 'This American Life', yang dibawakan oleh Ira Glass.

The New York Times telah melakukan investasi besar dalam pemrograman audio sebagai sarana untuk menyediakan cara alternatif untuk menjangkau audiensnya. Ini melayani pengguna yang ingin terlibat dengan jurnalisme perusahaan saat dalam perjalanan atau ketika tidak dapat membaca – apakah itu karena bepergian, berjalan-jalan dengan anjing mereka, bepergian, berlari, atau alasan lainnya. Hingga saat ini, podcast dari The New York Times telah diakses terutama melalui platform pihak ketiga, seperti Apple Podcasts atau Spotify, di mana pengguna sudah melakukan streaming podcast mereka.

Sebagai hasil dari peluncuran New York Times Audio, aplikasi Audm yang berdiri sendiri akan dihentikan, dengan pelanggan iOS yang ada dialihkan ke The New York Times Audio dengan tarif bulanan atau tahunan yang sama. Pengguna ini akan dapat terus mengakses konten sebelumnya dan artikel yang dinarasikan. Perusahaan telah menyatakan tidak berencana untuk menghapus konten yang ada dari platform pihak ketiga, meskipun sudah diluncurkan.

Pengembangan aplikasi audio hadir sebagai bagian dari strategi investasi The New York Times yang lebih luas dalam aplikasi seluler khusus seperti aplikasi NYT Cooking yang populer dan NYT Games yang baru saja diperbarui (sebelumnya disebut Crossword). Popularitas yang meningkat mengikuti setelah mengakuisisi Wordle.

Dalam pengumuman peluncuran, Stephanie Preiss, Wakil Presiden Senior dan Manajer Umum Audio, mengungkapkan kegembiraannya karena memperkenalkan cara baru dalam menikmati konten The New York Times kepada lebih banyak orang. Dia menambahkan bahwa jurnalisme audio memiliki kekuatan untuk menghidupkan cerita, dan aplikasi tersebut memungkinkan audiens mereka menikmati The Times di berbagai momen sepanjang hari, bahkan saat membaca mungkin tidak memungkinkan.