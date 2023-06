Microsoft, Windows 11'deki yerleşik Microsoft Teams istemcisini ilk çıkışından yaklaşık iki yıl sonra kullanımdan kaldırmayı planladığını duyurdu. Bu hafta Windows 11 test oluşturma güncellemesinin bir parçası olarak, yerleşik Sohbet işlevi, Windows 10 ile de uyumlu olan Microsoft Teams'in bağımsız, ücretsiz sürümüyle değiştirilecek.

Microsoft Kıdemli Program Yöneticisi Brandon LeBlanc, bir blog güncellemesinde "Sohbet artık Microsoft Teams - Ücretsiz" şeklinde bir gönderi yayınladı. Microsoft Teams'in bu ücretsiz sürümü, varsayılan olarak görev çubuğuna sabitlenir, ancak kullanıcılar, diğer görev çubuğu uygulamalarına benzer şekilde uygulamanın sabitlemesini kaldırma seçeneğine sahip olur.

Windows 11'deki Chat adlı orijinal Microsoft Teams tümleştirmesi, işletim sistemiyle derinlemesine tümleştirildi. Varsayılan olarak etkinleştirilen Sohbet uygulaması, görev çubuğuna sabitlendi ve sistem ayarlarına dalmadan kaldırılmasını zorlaştırdı. Tüketicileri hedefleyen uygulama, kullanıcıların arkadaşları ve aileleriyle bağlantı kurmasına ve iletişim kurmasına izin verdi. Ancak, işlevselliği yalnızca kişisel kişilerle sınırlıydı ve Teams'in profesyonel sürümünü kullanan iş kullanıcılarının çoğu için etkisiz hale getirdi.

Sürekli güncellemelere ve gelişmiş görüntülü arama ve Discord benzeri topluluklar gibi yeni özelliklere rağmen, entegre Sohbet işlevi aşamalı olarak kullanımdan kaldırılacak. Yerleşik Sohbet uygulamasının, şu anda birçok işletmenin benimsemekte olduğu Microsoft Teams'in en son sürümünün temelini oluşturan Microsoft Teams 2.0 istemcisine dayandığına dikkat edilmelidir.

Microsoft'un yerleşik Teams istemcisini Windows 11'den kaldırma kararı, Microsoft'un bu yılın sonlarında Windows 11'de dijital asistanı Cortana'ya verdiği desteği sona erdirdiği haberini takip ediyor. Şirket yeni bir mali yıla girerken, Microsoft görünüşe göre yapay zeka destekli Windows Copilot aracı gibi yeni projelere odaklanıyor. Bu yılın başlarında CES'te, Windows Şefi Panos Panay, yapay zekanın Windows'un geleceğindeki önemine işaret ederek, bunun Windows'ta her şeyi yapma şeklinizi yeniden keşfedeceğini belirtti.

Microsoft Teams'in bağımsız bir uygulamaya geçişi, Microsoft'un Teams'i Office yazılım paketiyle birleştirmeyi durdurmak için yaptığı bir anlaşmadan sadece aylar sonra gelir. Bir Financial Times raporuna göre, kaldırma işlemi AB düzenleyicilerini yatıştırmaya ve potansiyel bir antitröst soruşturmasından kaçınmaya yardımcı oluyor. Microsoft'un rakibi Slack, had filed a complaint in 2020 pertaining to Microsoft's bundling practices.

