Компания Microsoft объявила о планах по отказу от встроенного клиента Microsoft Teams в Windows 11, спустя почти два года после его первоначального дебюта. В рамках обновления тестовой сборки Windows 11 на этой неделе встроенная функция Chat будет заменена на отдельную бесплатную версию Microsoft Teams, которая также совместима с Windows 10.

Брэндон ЛеБланк, старший менеджер программ в Microsoft, написал в обновленном блоге, что "Чат теперь Microsoft Teams - Free". Бесплатная версия Microsoft Teams будет по умолчанию прикреплена к панели задач, однако у пользователей будет возможность убрать приложение, как и другие приложения на панели задач.

Оригинальная интеграция Microsoft Teams в Windows 11 под названием Chat была глубоко интегрирована в операционную систему. Включенное по умолчанию, приложение Chat было прикреплено к панели задач, что затрудняло его удаление без погружения в системные настройки. Приложение, ориентированное на потребителей, позволяло пользователям подключаться и общаться с друзьями и родственниками. Однако его функциональность была ограничена только личными контактами, что делало его неэффективным для большинства бизнес-пользователей, использующих профессиональную версию Teams.

Несмотря на постоянные обновления и новые функции, включая улучшенные видеозвонки и сообщества, подобные Discord, встроенная функция Chat будет постепенно упразднена. Следует отметить, что встроенное приложение Chat было основано на клиенте Microsoft Teams 2.0, который теперь служит основой для последней версии Microsoft Teams, которую в настоящее время используют многие компании.

Решение Microsoft удалить встроенный клиент Teams из Windows 11 последовало за недавней новостью о прекращении поддержки Cortana, своего цифрового помощника, в Windows 11 в конце этого года. По мере того, как компания вступает в новый финансовый год, Microsoft, похоже, направляет свое внимание на новые проекты, такие как инструмент Windows Copilot с поддержкой искусственного интеллекта. На выставке CES в начале этого года глава Windows Панос Панай указал на важность искусственного интеллекта в будущем Windows, заявив, что он изменит то, как вы все делаете в Windows.

Переход Microsoft Teams в отдельное приложение произошел всего через несколько месяцев после того, как стало известно о соглашении Microsoft прекратить поставлять Teams в комплекте с программным пакетом Office. Согласно отчету Financial Times, отказ от использования Teams помогает умиротворить регуляторов ЕС и избежать потенциального антимонопольного разбирательства. Конкурирующая компания Microsoft, Slack, подала жалобу в 2020 году в связи с практикой Microsoft по комплектации.

No-code решения, такие как платформа AppMaster, продолжают процветать на фоне этих событий, позволяя пользователям создавать мощные внутренние системы и приложения без необходимости изучать сложные языки кодирования. Смещение фокуса Microsoft в сторону улучшения автономных приложений демонстрирует постоянно развивающуюся природу разработки программного обеспечения и важность гибкости и адаптивности в технологической отрасли.