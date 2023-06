أعلنت Microsoft عن خطط لإيقاف عميل Microsoft Teams المضمن في نظام التشغيل Windows 11 ، بعد عامين تقريبًا من ظهوره الأولي. كجزء من تحديث بناء اختبار Windows 11 هذا الأسبوع ، سيتم استبدال وظيفة الدردشة المضمنة بالإصدار المجاني المستقل من Microsoft Teams ، المتوافق أيضًا مع Windows 10.

نشر براندون ليبلانك ، كبير مديري البرامج في Microsoft ، في تحديث مدونة أن "الدردشة أصبحت الآن Microsoft Teams - مجانية". سيتم تثبيت هذا الإصدار المجاني من Microsoft Teams على شريط المهام بشكل افتراضي ، على الرغم من أن المستخدمين سيكون لديهم خيار إلغاء تثبيت التطبيق ، على غرار تطبيقات شريط المهام الأخرى.

تم دمج تكامل Microsoft Teams الأصلي في نظام التشغيل Windows 11 ، والذي يطلق عليه اسم الدردشة ، بعمق مع نظام التشغيل. تم تمكين تطبيق الدردشة افتراضيًا على شريط المهام ، مما يجعل من الصعب إزالته دون التعمق في إعدادات النظام. يستهدف التطبيق المستهلكين ، ويسمح للمستخدمين بالاتصال بالأصدقاء والعائلة والتواصل معهم. ومع ذلك ، اقتصرت وظائفها على جهات الاتصال الشخصية فقط ، مما يجعلها غير فعالة بالنسبة لغالبية مستخدمي الأعمال الذين يستخدمون الإصدار الاحترافي من Teams.

على الرغم من التحديثات المستمرة والميزات الجديدة ، بما في ذلك مكالمات الفيديو المحسّنة والمجتمعات التي تشبه Discord ، سيتم إلغاء وظيفة الدردشة المدمجة تدريجياً. تجدر الإشارة إلى أن تطبيق الدردشة المدمج كان يعتمد على عميل Microsoft Teams 2.0 ، والذي يعمل الآن كأساس لأحدث إصدار من Microsoft Teams الذي تتبناه العديد من الشركات حاليًا.

يأتي قرار Microsoft بإزالة عميل Teams المدمج من Windows 11 عقب الأخبار الأخيرة عن إنهاء Microsoft دعم Cortana ، مساعدها الرقمي ، على Windows 11 في وقت لاحق من هذا العام. مع دخول الشركة عامًا ماليًا جديدًا ، يبدو أن Microsoft توجه تركيزها نحو مشاريع جديدة مثل أداة Windows Copilot التي تعمل بالذكاء الاصطناعي. في CES في وقت سابق من هذا العام ، أشار رئيس Windows Panos Panay إلى أهمية الذكاء الاصطناعي في مستقبل Windows ، مشيرًا إلى أنه سيعيد اختراع كيفية قيامك بكل شيء على Windows.

يأتي انتقال Microsoft Teams إلى تطبيق مستقل بعد شهور فقط من الموافقة المبلغ عنها من قبل Microsoft لوقف تجميع Teams مع مجموعة برامج Office. وفقًا لتقرير فاينانشيال تايمز ، فإن الإزالة تساعد على استرضاء المنظمين في الاتحاد الأوروبي وتجنب تحقيق محتمل في مكافحة الاحتكار.

Microsoft's shift in focus towards enhancing stand-alone apps demonstrates the continually evolving nature of software development and the importance of agility and adaptability in the tech industry.