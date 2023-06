Microsoft a annoncé son intention de retirer le client Microsoft Teams intégré à Windows 11, près de deux ans après son lancement initial. Dans le cadre de la mise à jour de la version de test de Windows 11 cette semaine, la fonctionnalité Chat intégrée sera remplacée par la version autonome et gratuite de Microsoft Teams, qui est également compatible avec Windows 10.

Brandon LeBlanc, Senior Program Manager chez Microsoft, a indiqué dans une mise à jour de son blog que "Chat est maintenant Microsoft Teams - Gratuit". Cette version gratuite de Microsoft Teams sera épinglée à la barre des tâches par défaut, mais les utilisateurs auront la possibilité de désépingler l'application, comme pour les autres applications de la barre des tâches.

L'intégration originale de Microsoft Teams dans Windows 11, baptisée Chat, était profondément intégrée au système d'exploitation. Activée par défaut, l'application Chat était épinglée à la barre des tâches, ce qui la rendait difficile à supprimer sans plonger dans les paramètres du système. Destinée aux consommateurs, l'application permettait aux utilisateurs de se connecter et de communiquer avec leurs amis et leur famille. Cependant, ses fonctionnalités étaient limitées aux contacts personnels, ce qui la rendait inefficace pour la majorité des utilisateurs professionnels qui utilisaient la version professionnelle de Teams.

Malgré des mises à jour constantes et de nouvelles fonctionnalités, notamment des appels vidéo améliorés et des communautés de type Discord, la fonctionnalité Chat intégrée sera progressivement supprimée. Il convient de noter que l'application Chat intégrée était basée sur le client Microsoft Teams 2.0, qui sert désormais de base à la dernière version de Microsoft Teams que de nombreuses entreprises sont en train d'adopter.

La décision de Microsoft de supprimer le client Teams intégré de Windows 11 fait suite à la récente annonce de la fin de la prise en charge de Cortana, l'assistant numérique de Microsoft, par Windows 11 dans le courant de l'année. Alors que la société entame un nouvel exercice financier, Microsoft semble se concentrer sur de nouveaux projets tels que l'outil Windows Copilot alimenté par l'IA. Lors du CES en début d'année, Panos Panay, chef de Windows, a indiqué l'importance de l'IA dans l'avenir de Windows, en déclarant qu'elle réinventerait la façon dont vous faites tout avec Windows.

La transition de Microsoft Teams vers une application autonome intervient quelques mois seulement après l'annonce d'un accord de Microsoft visant à cesser d'intégrer Teams à la suite logicielle Office. Selon un rapport du Financial Times, ce retrait permet d'apaiser les régulateurs de l'UE et d'éviter une éventuelle enquête antitrust. Le rival de Microsoft, Slack, avait déposé une plainte en 2020 concernant les pratiques de Microsoft en matière d'offres groupées.

Les solutionssans code, telles que la plateforme AppMaster, continuent de prospérer au milieu de ces développements, permettant aux utilisateurs de créer de puissants systèmes et applications dorsaux sans avoir besoin d'apprendre un langage de codage complexe. Le changement d'orientation de Microsoft vers l'amélioration des applications autonomes démontre la nature en constante évolution du développement de logiciels et l'importance de l'agilité et de l'adaptabilité dans l'industrie technologique.