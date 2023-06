Microsoft ने अपनी शुरुआती शुरुआत के लगभग दो साल बाद, विंडोज 11 में एम्बेडेड Microsoft टीम क्लाइंट को रिटायर करने की योजना की घोषणा की है। इस सप्ताह विंडोज 11 टेस्ट बिल्ड अपडेट के हिस्से के रूप में, अंतर्निहित चैट कार्यक्षमता को माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के स्टैंडअलोन, मुफ्त संस्करण द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा, जो कि विंडोज 10 के साथ भी संगत है।

ब्रैंडन लेब्लांक, माइक्रोसॉफ्ट के सीनियर प्रोग्राम मैनेजर, ने एक ब्लॉग अपडेट में पोस्ट किया कि "चैट अब माइक्रोसॉफ्ट टीम्स - फ्री है"। Microsoft टीम के इस मुफ्त संस्करण को डिफ़ॉल्ट रूप से टास्कबार पर पिन किया जाएगा, हालांकि उपयोगकर्ताओं के पास अन्य टास्कबार एप्लिकेशन के समान ऐप को अनपिन करने का विकल्प होगा।

विंडोज 11 में मूल माइक्रोसॉफ्ट टीम्स इंटीग्रेशन, डब्ड चैट, ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ गहराई से एकीकृत था। डिफ़ॉल्ट रूप से सक्षम, चैट ऐप को टास्कबार पर पिन किया गया था, जिससे सिस्टम सेटिंग्स में गोता लगाए बिना इसे हटाना मुश्किल हो गया। उपभोक्ताओं के उद्देश्य से, ऐप ने उपयोगकर्ताओं को मित्रों और परिवार के साथ जुड़ने और संवाद करने की अनुमति दी। हालाँकि, इसकी कार्यक्षमता केवल व्यक्तिगत संपर्कों तक ही सीमित थी, जो इसे टीमों के पेशेवर संस्करण को नियोजित करने वाले अधिकांश व्यावसायिक उपयोगकर्ताओं के लिए अप्रभावी बना रही थी।

निरंतर अद्यतन और नई सुविधाओं के बावजूद, उन्नत वीडियो कॉलिंग और डिस्कोर्ड-जैसे समुदायों सहित, एकीकृत चैट कार्यक्षमता चरणबद्ध हो जाएगी। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि अंतर्निहित चैट ऐप Microsoft टीम 2.0 क्लाइंट पर आधारित था, जो अब Microsoft टीम के नवीनतम संस्करण के लिए नींव के रूप में कार्य करता है जिसे कई व्यवसाय वर्तमान में अपना रहे हैं।

विंडोज 11 से बिल्ट-इन टीम्स क्लाइंट को हटाने का माइक्रोसॉफ्ट का निर्णय इस साल के अंत में विंडोज 11 पर अपने डिजिटल सहायक, कोरटाना के लिए माइक्रोसॉफ्ट के समर्थन को समाप्त करने की हालिया खबर का अनुसरण करता है। जैसे ही कंपनी एक नए वित्तीय वर्ष में प्रवेश करती है, Microsoft एआई-संचालित विंडोज कोपिलॉट टूल जैसी नई परियोजनाओं की ओर अपना ध्यान केंद्रित कर रहा है। इस साल की शुरुआत में सीईएस में, विंडोज़ चीफ पैनोस पाने ने विंडोज़ के भविष्य में एआई के महत्व को इंगित करते हुए कहा कि यह विंडोज़ पर सब कुछ करने के तरीके को फिर से बदल देगा।

Microsoft टीम का एक स्टैंडअलोन ऐप में संक्रमण Microsoft द्वारा ऑफिस सॉफ़्टवेयर सूट के साथ बंडलिंग बंद करने के लिए कथित समझौते के कुछ महीने बाद आता है। फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, हटाने से यूरोपीय संघ के नियामकों को खुश करने और संभावित एंटीट्रस्ट जांच से बचने में मदद मिलती है। Microsoft के प्रतिद्वंद्वी, Slack, had filed a complaint in 2020 pertaining to Microsoft's bundling practices.

Microsoft's shift in focus towards enhancing stand-alone apps demonstrates the continually evolving nature of software development and the importance of agility and adaptability in the tech industry.