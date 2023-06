Microsoft đã công bố kế hoạch ngừng cung cấp ứng dụng khách Microsoft Teams được nhúng trong Windows 11, gần hai năm sau khi ra mắt lần đầu. Là một phần của bản cập nhật bản dựng thử nghiệm Windows 11 trong tuần này, chức năng Trò chuyện tích hợp sẵn sẽ được thay thế bằng phiên bản Microsoft Teams độc lập, miễn phí, cũng tương thích với Windows 10.

Brandon LeBlanc, Giám đốc chương trình cấp cao của Microsoft, đã đăng trong một bản cập nhật blog rằng “Trò chuyện hiện là Microsoft Teams – Miễn phí”. Phiên bản Microsoft Teams miễn phí này sẽ được ghim vào thanh tác vụ theo mặc định, mặc dù người dùng sẽ có tùy chọn bỏ ghim ứng dụng, tương tự như các ứng dụng trên thanh tác vụ khác.

Tích hợp Microsoft Teams ban đầu trong Windows 11, được gọi là Trò chuyện, được tích hợp sâu vào hệ điều hành. Được bật theo mặc định, ứng dụng Trò chuyện được ghim vào thanh tác vụ nên khó gỡ bỏ mà không đi sâu vào cài đặt hệ thống. Nhằm vào người tiêu dùng, ứng dụng cho phép người dùng kết nối và giao tiếp với bạn bè và gia đình. Tuy nhiên, chức năng của nó chỉ giới hạn ở các liên hệ cá nhân, khiến nó không hiệu quả đối với phần lớn người dùng doanh nghiệp sử dụng phiên bản Teams chuyên nghiệp.

Mặc dù có các bản cập nhật liên tục và các tính năng mới, bao gồm tính năng gọi điện video nâng cao và các cộng đồng giống như Discord, chức năng Trò chuyện tích hợp sẽ bị loại bỏ dần. Cần lưu ý rằng ứng dụng Trò chuyện tích hợp sẵn dựa trên ứng dụng khách Microsoft Teams 2.0, ứng dụng này hiện đóng vai trò là nền tảng cho phiên bản Microsoft Teams mới nhất mà nhiều doanh nghiệp hiện đang áp dụng.

Quyết định của Microsoft về việc xóa ứng dụng khách Teams tích hợp sẵn khỏi Windows 11 theo sau tin tức gần đây về việc Microsoft kết thúc hỗ trợ Cortana, trợ lý kỹ thuật số của hãng, trên Windows 11 vào cuối năm nay. Khi công ty bước vào một năm tài chính mới, Microsoft dường như đang hướng sự tập trung của mình vào các dự án mới như công cụ Windows Copilot được hỗ trợ bởi AI. Tại CES đầu năm nay, Giám đốc Windows Panos Panay đã chỉ ra tầm quan trọng của AI trong tương lai của Windows, nói rằng nó sẽ tái tạo lại cách bạn làm mọi thứ trên Windows.

Việc chuyển đổi Microsoft Teams thành một ứng dụng độc lập diễn ra chỉ vài tháng sau khi Microsoft đồng ý ngừng kết hợp Teams với bộ phần mềm Office. Theo báo cáo của Financial Times, việc loại bỏ giúp xoa dịu các cơ quan quản lý của EU và tránh một cuộc điều tra chống độc quyền tiềm tàng. Đối thủ của Microsoft, Slack, had filed a complaint in 2020 pertaining to Microsoft's bundling practices.

Các giải pháp không cần mã , chẳng hạn như AppMaster platform, continue to thrive amidst these developments, enabling users to create powerful backend systems and applications without needing to learn complex coding language. Microsoft's shift in focus towards enhancing stand-alone apps demonstrates the continually evolving nature of software development and the importance of agility and adaptability in the tech industry.