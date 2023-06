Microsoft ได้ประกาศแผนการเลิกใช้ไคลเอนต์ Microsoft Teams แบบฝังตัวใน Windows 11 หลังจากเปิดตัวครั้งแรกเกือบสองปี ส่วนหนึ่งของการอัปเดตรุ่นทดสอบ Windows 11 ในสัปดาห์นี้ ฟังก์ชันแชทในตัวจะถูกแทนที่ด้วย Microsoft Teams เวอร์ชันฟรีแบบสแตนด์อโลน ซึ่งเข้ากันได้กับ Windows 10 เช่นกัน

Brandon LeBlanc ผู้จัดการโครงการอาวุโสของ Microsoft โพสต์ในการอัปเดตบล็อกว่า "Chat เป็น Microsoft Teams – ฟรี" Microsoft Teams เวอร์ชันฟรีนี้จะถูกปักหมุดไว้ที่แถบงานตามค่าเริ่มต้น แม้ว่าผู้ใช้จะมีตัวเลือกในการเลิกปักหมุดแอป เช่นเดียวกับแอปพลิเคชันแถบงานอื่นๆ

การรวม Microsoft Teams ดั้งเดิมใน Windows 11 หรือที่เรียกว่า Chat ถูกรวมเข้ากับระบบปฏิบัติการอย่างลึกซึ้ง เปิดใช้งานตามค่าเริ่มต้น แอปแชทถูกตรึงไว้ที่แถบงาน ทำให้ยากต่อการลบโดยไม่ต้องเข้าไปดูรายละเอียดในการตั้งค่าระบบ แอปมีเป้าหมายที่ผู้บริโภค อนุญาตให้ผู้ใช้เชื่อมต่อและสื่อสารกับเพื่อนและครอบครัว อย่างไรก็ตาม ฟังก์ชันการทำงานถูกจำกัดไว้สำหรับผู้ติดต่อส่วนบุคคลเท่านั้น ทำให้ไม่มีประสิทธิภาพสำหรับผู้ใช้ทางธุรกิจส่วนใหญ่ที่ใช้ Teams เวอร์ชันมืออาชีพ

แม้จะมีการอัปเดตและคุณสมบัติใหม่อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการสนทนาทางวิดีโอที่ได้รับการปรับปรุงและชุมชนที่มีลักษณะคล้าย Discord ฟังก์ชันการแชทแบบบูรณาการจะถูกยกเลิก ควรสังเกตว่าแอป Chat ในตัวใช้ไคลเอนต์ Microsoft Teams 2.0 ซึ่งตอนนี้ทำหน้าที่เป็นรากฐานสำหรับ Microsoft Teams เวอร์ชันล่าสุดที่ธุรกิจจำนวนมากกำลังนำมาใช้

การตัดสินใจของ Microsoft ในการลบไคลเอนต์ Teams ในตัวออกจาก Windows 11 เป็นไปตามข่าวล่าสุดของ Microsoft ที่ยุติการสนับสนุน Cortana ซึ่งเป็นผู้ช่วยดิจิทัลบน Windows 11 ในปลายปีนี้ เมื่อบริษัทเข้าสู่ปีการเงินใหม่ ดูเหมือนว่า Microsoft จะมุ่งเน้นไปที่โครงการใหม่ เช่น เครื่องมือ Windows Copilot ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ในงาน CES เมื่อต้นปีที่ผ่านมา Panos Panay หัวหน้าฝ่าย Windows ได้กล่าวถึงความสำคัญของ AI ในอนาคตของ Windows โดยระบุว่า AI จะพลิกโฉมวิธีที่คุณทำทุกอย่างบน Windows

การเปลี่ยนแปลงของ Microsoft Teams เป็นแอปแบบสแตนด์อโลนเกิดขึ้นเพียงไม่กี่เดือนหลังจากข้อตกลงที่รายงานโดย Microsoft เพื่อยุติการรวม Teams กับชุดซอฟต์แวร์ Office ตามรายงานของ Financial Times การลบออกช่วยให้หน่วยงานกำกับดูแลของสหภาพยุโรปสบายใจและหลีกเลี่ยงการสอบสวนการต่อต้านการผูกขาดที่อาจเกิดขึ้น Slack, had filed a complaint in 2020 pertaining to Microsoft's bundling practices.

โซลูชัน ที่ไม่ต้องใช้โค้ด เช่น AppMaster platform, continue to thrive amidst these developments, enabling users to create powerful backend systems and applications without needing to learn complex coding language. Microsoft's shift in focus towards enhancing stand-alone apps demonstrates the continually evolving nature of software development and the importance of agility and adaptability in the tech industry.