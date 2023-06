Microsoft는 최초 출시 후 거의 2년이 지난 Windows 11에서 임베디드 Microsoft Teams 클라이언트를 폐기할 계획을 발표했습니다. 이번 주 Windows 11 테스트 빌드 업데이트의 일부로 기본 제공 채팅 기능은 Windows 10과도 호환되는 독립 실행형 무료 버전의 Microsoft Teams로 대체됩니다.

Microsoft의 수석 프로그램 관리자인 Brandon LeBlanc는 블로그 업데이트에 "Chat은 이제 Microsoft Teams – 무료입니다"라고 게시했습니다. 이 무료 버전의 Microsoft Teams는 기본적으로 작업 표시줄에 고정되지만 사용자는 다른 작업 표시줄 응용 프로그램과 마찬가지로 앱 고정을 해제할 수 있습니다.

채팅이라고 하는 Windows 11의 원래 Microsoft Teams 통합은 운영 체제와 긴밀하게 통합되었습니다. 기본적으로 활성화된 채팅 앱은 작업 표시줄에 고정되어 시스템 설정에 들어가지 않고는 제거하기 어렵습니다. 소비자를 겨냥한 이 앱을 통해 사용자는 친구 및 가족과 연결하고 소통할 수 있습니다. 그러나 그 기능은 개인 연락처에만 국한되어 전문가 버전의 Teams를 사용하는 대부분의 비즈니스 사용자에게는 효과가 없었습니다.

향상된 화상 통화 및 Discord와 같은 커뮤니티를 포함한 지속적인 업데이트와 새로운 기능에도 불구하고 통합 채팅 기능은 단계적으로 중단됩니다. 기본 제공 채팅 앱은 Microsoft Teams 2.0 클라이언트를 기반으로 했으며, 이는 현재 많은 기업에서 채택하고 있는 최신 버전의 Microsoft Teams의 기반 역할을 합니다.

내장된 Teams 클라이언트를 Windows 11에서 제거하기로 한 Microsoft의 결정은 Microsoft가 올해 말에 Windows 11에서 디지털 비서인 Cortana에 대한 지원을 종료한다는 최근 소식에 뒤이은 것입니다. 회사가 새로운 회계 연도에 진입함에 따라 Microsoft는 AI 기반 Windows Copilot 도구와 같은 새로운 프로젝트에 초점을 맞추는 것 같습니다. 올해 초 CES에서 Windows Chief Panos Panay는 Windows에서 모든 작업을 수행하는 방식을 재창조할 것이라고 말하면서 Windows의 미래에 AI의 중요성을 지적했습니다.

Microsoft Teams를 독립 실행형 앱으로 전환하는 것은 Microsoft가 Teams를 Office 소프트웨어 제품군과 번들로 묶는 것을 중단하기로 합의한 지 몇 달 만에 나온 것입니다. Financial Times 보고서에 따르면 이번 제거는 EU 규제 당국을 달래고 잠재적인 반독점 조사를 피하는 데 도움이 됩니다. Microsoft의 라이벌인 Slack, had filed a complaint in 2020 pertaining to Microsoft's bundling practices.

AppMaster 플랫폼과 같은 노코드 솔루션 AppMaster platform, continue to thrive amidst these developments, enabling users to create powerful backend systems and applications without needing to learn complex coding language. Microsoft's shift in focus towards enhancing stand-alone apps demonstrates the continually evolving nature of software development and the importance of agility and adaptability in the tech industry.