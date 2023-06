Microsoft telah mengumumkan rencana untuk menghentikan klien Microsoft Teams yang disematkan di Windows 11, hampir dua tahun setelah debut awalnya. Sebagai bagian dari pembaruan build pengujian Windows 11 minggu ini, fungsi Obrolan bawaan akan digantikan oleh Microsoft Teams versi mandiri dan gratis, yang juga kompatibel dengan Windows 10.

Brandon LeBlanc, Manajer Program Senior di Microsoft, memposting di pembaruan blog bahwa "Obrolan sekarang adalah Tim Microsoft - Gratis". Versi gratis Microsoft Teams ini akan disematkan ke bilah tugas secara default, meskipun pengguna akan memiliki opsi untuk melepas sematan aplikasi, mirip dengan aplikasi bilah tugas lainnya.

Integrasi Microsoft Teams asli di Windows 11, dijuluki Obrolan, sangat terintegrasi dengan sistem operasi. Diaktifkan secara default, aplikasi Obrolan disematkan ke bilah tugas, sehingga sulit untuk dihapus tanpa masuk ke pengaturan sistem. Ditujukan untuk konsumen, aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk terhubung dan berkomunikasi dengan teman dan keluarga. Namun, fungsinya terbatas pada kontak pribadi saja, menjadikannya tidak efektif untuk sebagian besar pengguna bisnis yang menggunakan Teams versi profesional.

Meskipun pembaruan berkelanjutan dan fitur baru, termasuk panggilan video yang ditingkatkan dan komunitas seperti Discord, fungsi Obrolan terintegrasi akan dihapus. Perlu dicatat bahwa aplikasi Obrolan bawaan didasarkan pada klien Microsoft Teams 2.0, yang sekarang berfungsi sebagai dasar untuk versi terbaru Microsoft Teams yang saat ini diadopsi oleh banyak bisnis.

Keputusan Microsoft untuk menghapus klien Tim bawaan dari Windows 11 mengikuti berita terbaru dari Microsoft mengakhiri dukungan untuk Cortana, asisten digitalnya, pada Windows 11 akhir tahun ini. Ketika perusahaan memasuki tahun keuangan baru, Microsoft tampaknya mengarahkan fokusnya ke proyek-proyek baru seperti alat Windows Copilot yang didukung AI. Di CES awal tahun ini, Windows Chief Panos Panay menunjukkan pentingnya AI di masa depan Windows, dengan menyatakan bahwa AI akan mengubah cara Anda melakukan segalanya di Windows.

Transisi Microsoft Teams ke aplikasi mandiri terjadi hanya beberapa bulan setelah persetujuan yang dilaporkan oleh Microsoft untuk menghentikan pemaketan Teams dengan rangkaian perangkat lunak Office. Menurut laporan Financial Times, penghapusan tersebut membantu menenangkan regulator UE dan menghindari potensi penyelidikan antimonopoli. Saingan Microsoft, Slack, had filed a complaint in 2020 pertaining to Microsoft's bundling practices.

