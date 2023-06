Microsoft heeft plannen aangekondigd om de ingebouwde Microsoft Teams-client in Windows 11 met pensioen te sturen, bijna twee jaar na het eerste debuut. Als onderdeel van de Windows 11 test build update deze week, zal de ingebouwde Chat functionaliteit vervangen worden door de standalone, gratis versie van Microsoft Teams, die ook compatibel is met Windows 10.

Brandon LeBlanc, Senior Program Manager bij Microsoft, meldde in een blogupdate dat "Chat nu Microsoft Teams - Gratis" is. Deze gratis versie van Microsoft Teams wordt standaard vastgepind op de taakbalk, hoewel gebruikers de optie hebben om de app los te koppelen, net als bij andere taakbalktoepassingen.

De oorspronkelijke Microsoft Teams-integratie in Windows 11, Chat genaamd, was diep geïntegreerd in het besturingssysteem. De Chat-app, die standaard was ingeschakeld, was vastgemaakt aan de taakbalk, waardoor hij moeilijk te verwijderen was zonder in de systeeminstellingen te duiken. De app was gericht op consumenten en stelde gebruikers in staat om contact te leggen en te communiceren met vrienden en familie. De functionaliteit was echter beperkt tot persoonlijke contacten, waardoor het niet effectief was voor de meerderheid van de zakelijke gebruikers die de professionele versie van Teams gebruikten.

Ondanks voortdurende updates en nieuwe functies, waaronder verbeterde videogesprekken en Discord-achtige gemeenschappen, zal de geïntegreerde Chat-functionaliteit worden uitgefaseerd. Opgemerkt moet worden dat de ingebouwde Chat-app gebaseerd was op de Microsoft Teams 2.0-client, die nu als basis dient voor de nieuwste versie van Microsoft Teams die veel bedrijven momenteel gebruiken.

Microsofts beslissing om de ingebouwde Teams-client uit Windows 11 te verwijderen, volgt op het recente nieuws dat Microsoft later dit jaar de ondersteuning voor Cortana, de digitale assistent, op Windows 11 zal beëindigen. Nu het bedrijf een nieuw boekjaar ingaat, lijkt Microsoft zich te richten op nieuwe projecten zoals de AI-tool Windows Copilot. Tijdens CES eerder dit jaar gaf Windows-chef Panos Panay het belang aan van AI in de toekomst van Windows, door te stellen dat het de manier waarop je alles doet op Windows opnieuw zou uitvinden.

De overgang van Microsoft Teams naar een zelfstandige app komt slechts enkele maanden na een gerapporteerde overeenkomst van Microsoft om Teams niet langer te bundelen met het Office-softwarepakket. Volgens een rapport van de Financial Times helpt de verwijdering om de toezichthouders van de EU tevreden te stellen en een mogelijk antitrustonderzoek te voorkomen. Microsofts rivaal, Slack, had in 2020 een klacht ingediend over de bundelingpraktijken van Microsoft.

