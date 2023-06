মাইক্রোসফ্ট তার প্রাথমিক আত্মপ্রকাশের প্রায় দুই বছর পরে, উইন্ডোজ 11-এ এমবেডেড মাইক্রোসফ্ট টিমস ক্লায়েন্টকে অবসর নেওয়ার পরিকল্পনা ঘোষণা করেছে। এই সপ্তাহে উইন্ডোজ 11 টেস্ট বিল্ড আপডেটের অংশ হিসাবে, বিল্ট-ইন চ্যাট কার্যকারিতাটি মাইক্রোসফ্ট টিমের স্বতন্ত্র, বিনামূল্যের সংস্করণ দ্বারা প্রতিস্থাপিত হবে, যা উইন্ডোজ 10 এর সাথেও সামঞ্জস্যপূর্ণ।

ব্র্যান্ডন লেব্ল্যাঙ্ক, মাইক্রোসফ্টের সিনিয়র প্রোগ্রাম ম্যানেজার, একটি ব্লগ আপডেটে পোস্ট করেছেন যে "চ্যাট এখন মাইক্রোসফ্ট টিম - বিনামূল্যে"। মাইক্রোসফ্ট টিমের এই বিনামূল্যের সংস্করণটি ডিফল্টরূপে টাস্কবারে পিন করা হবে, যদিও ব্যবহারকারীদের কাছে অন্যান্য টাস্কবার অ্যাপ্লিকেশনগুলির মতো অ্যাপটিকে আনপিন করার বিকল্প থাকবে।

উইন্ডোজ 11-এ মূল মাইক্রোসফ্ট টিম ইন্টিগ্রেশন, যাকে চ্যাট বলা হয়, অপারেটিং সিস্টেমের সাথে গভীরভাবে একত্রিত হয়েছিল। ডিফল্টরূপে সক্রিয়, চ্যাট অ্যাপটি টাস্কবারে পিন করা হয়েছিল, যার ফলে সিস্টেম সেটিংসে ডুব না দিয়ে সরানো কঠিন হয়ে পড়ে। ভোক্তাদের লক্ষ্য করে, অ্যাপটি ব্যবহারকারীদের বন্ধু এবং পরিবারের সাথে সংযোগ এবং যোগাযোগ করার অনুমতি দিয়েছে। যাইহোক, এটির কার্যকারিতা শুধুমাত্র ব্যক্তিগত যোগাযোগের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, এটি টিমের পেশাদার সংস্করণ নিয়োগকারী বেশিরভাগ ব্যবসায়িক ব্যবহারকারীদের জন্য অকার্যকর করে তুলেছে।

বর্ধিত ভিডিও কলিং এবং ডিসকর্ড-এর মতো সম্প্রদায়গুলি সহ ক্রমাগত আপডেট এবং নতুন বৈশিষ্ট্য থাকা সত্ত্বেও, সমন্বিত চ্যাট কার্যকারিতা পর্যায়ক্রমে বন্ধ করা হবে। এটি উল্লেখ করা উচিত যে বিল্ট-ইন চ্যাট অ্যাপটি মাইক্রোসফ্ট টিমস 2.0 ক্লায়েন্টের উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছিল, যা এখন মাইক্রোসফ্ট টিমসের সর্বশেষ সংস্করণের ভিত্তি হিসাবে কাজ করে যা বর্তমানে অনেক ব্যবসা গ্রহণ করছে।

উইন্ডোজ 11 থেকে বিল্ট-ইন টিম ক্লায়েন্ট সরিয়ে ফেলার মাইক্রোসফ্টের সিদ্ধান্ত এই বছরের শেষের দিকে উইন্ডোজ 11-এ তার ডিজিটাল সহকারী কর্টানার জন্য মাইক্রোসফ্ট সমর্থন বন্ধ করার সাম্প্রতিক সংবাদ অনুসরণ করে। কোম্পানিটি একটি নতুন আর্থিক বছরে প্রবেশ করার সাথে সাথে, মাইক্রোসফ্ট আপাতদৃষ্টিতে এআই-চালিত উইন্ডোজ কপিলট টুলের মতো নতুন প্রকল্পগুলির দিকে তার ফোকাসকে নির্দেশ করছে। এই বছরের শুরুর দিকে সিইএস-এ, উইন্ডোজ প্রধান প্যানোস পানায়ে উইন্ডোজের ভবিষ্যতে এআই-এর তাৎপর্যের ইঙ্গিত দিয়েছিলেন, এই বলে যে আপনি কীভাবে উইন্ডোজে সবকিছু করবেন তা পুনরায় উদ্ভাবন করবে।

একটি স্বতন্ত্র অ্যাপে মাইক্রোসফ্ট টিমগুলির রূপান্তরটি Microsoft দ্বারা অফিস সফ্টওয়্যার স্যুটের সাথে দলগুলিকে একত্রিত করা বন্ধ করার জন্য একটি রিপোর্ট করা চুক্তির কয়েক মাস পরে আসে৷ ফিন্যান্সিয়াল টাইমসের একটি প্রতিবেদন অনুসারে, অপসারণ ইইউ নিয়ন্ত্রকদের সন্তুষ্ট করতে এবং সম্ভাব্য অবিশ্বাসের তদন্ত এড়াতে সহায়তা করে। মাইক্রোসফ্টের প্রতিদ্বন্দ্বী, Slack, had filed a complaint in 2020 pertaining to Microsoft's bundling practices.

অ্যাপমাস্টার প্ল্যাটফর্মের মতো নো-কোড সমাধানগুলি AppMaster platform, continue to thrive amidst these developments, enabling users to create powerful backend systems and applications without needing to learn complex coding language. Microsoft's shift in focus towards enhancing stand-alone apps demonstrates the continually evolving nature of software development and the importance of agility and adaptability in the tech industry.