Microsoft hat Pläne bekannt gegeben, den eingebetteten Microsoft Teams-Client in Windows 11 fast zwei Jahre nach seinem Debüt zu entfernen. Als Teil des Windows 11 Test-Build-Updates in dieser Woche wird die integrierte Chat-Funktion durch die eigenständige, kostenlose Version von Microsoft Teams ersetzt, die auch mit Windows 10 kompatibel ist.

Brandon LeBlanc, Senior Program Manager bei Microsoft, gab in einem Blog-Update bekannt, dass "Chat jetzt Microsoft Teams - Free" ist. Diese kostenlose Version von Microsoft Teams wird standardmäßig an die Taskleiste angeheftet, obwohl die Benutzer die Möglichkeit haben, die Anheftung der App aufzuheben, ähnlich wie bei anderen Taskleistenanwendungen.

Die ursprüngliche Microsoft Teams-Integration in Windows 11, die als Chat bezeichnet wurde, war tief in das Betriebssystem integriert. Die standardmäßig aktivierte Chat-App wurde an die Taskleiste angeheftet, was es schwierig machte, sie zu entfernen, ohne in die Systemeinstellungen zu gehen. Die App richtete sich an Verbraucher und ermöglichte es ihnen, mit Freunden und Familie in Kontakt zu treten und zu kommunizieren. Die Funktionalität war jedoch auf persönliche Kontakte beschränkt, so dass sie für die meisten geschäftlichen Nutzer, die die professionelle Version von Teams verwenden, unbrauchbar war.

Trotz ständiger Aktualisierungen und neuer Funktionen, einschließlich verbesserter Videoanrufe und Discord-ähnlicher Communities, wird die integrierte Chat-Funktion auslaufen. Es sei darauf hingewiesen, dass die integrierte Chat-App auf dem Microsoft Teams 2.0-Client basierte, der nun als Grundlage für die neueste Version von Microsoft Teams dient, die derzeit von vielen Unternehmen eingesetzt wird.

Microsofts Entscheidung, den integrierten Teams-Client aus Windows 11 zu entfernen, folgt auf die jüngste Nachricht, dass Microsoft die Unterstützung für Cortana, seinen digitalen Assistenten, in Windows 11 im Laufe dieses Jahres einstellen wird. Zu Beginn des neuen Geschäftsjahres scheint Microsoft seinen Fokus auf neue Projekte wie das KI-gestützte Tool Windows Copilot zu richten. Auf der CES Anfang des Jahres wies Windows-Chef Panos Panay auf die Bedeutung der KI für die Zukunft von Windows hin und erklärte, dass sie die Art und Weise, wie Sie alles unter Windows erledigen, neu erfinden wird.

Die Umwandlung von Microsoft Teams in eine eigenständige App kommt nur wenige Monate nach einer gemeldeten Vereinbarung von Microsoft, Teams nicht mehr mit der Office-Software-Suite zu bündeln. Einem Bericht der Financial Times zufolge trägt die Entfernung dazu bei, die EU-Regulierungsbehörden zu besänftigen und eine mögliche kartellrechtliche Untersuchung zu vermeiden. Microsofts Konkurrent Slack hatte im Jahr 2020 eine Beschwerde über Microsofts Bündelungspraktiken eingereicht.

