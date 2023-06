Microsoft ha annunciato l'intenzione di ritirare il client Microsoft Teams integrato in Windows 11, quasi due anni dopo il suo debutto iniziale. Come parte dell'aggiornamento della build di test di Windows 11 di questa settimana, la funzionalità integrata di Chat sarà sostituita dalla versione autonoma e gratuita di Microsoft Teams, compatibile anche con Windows 10.

Brandon LeBlanc, Senior Program Manager di Microsoft, ha scritto in un aggiornamento del blog che "Chat è ora Microsoft Teams - Free". Questa versione gratuita di Microsoft Teams sarà appuntata sulla barra delle applicazioni per impostazione predefinita, anche se gli utenti avranno la possibilità di togliere l'app, in modo simile ad altre applicazioni della barra delle applicazioni.

L'integrazione originale di Microsoft Teams in Windows 11, denominata Chat, era profondamente integrata nel sistema operativo. Abilitata per impostazione predefinita, l'app Chat era ancorata alla barra delle applicazioni, rendendo difficile la sua rimozione senza dover accedere alle impostazioni di sistema. Destinata ai consumatori, l'applicazione permetteva agli utenti di connettersi e comunicare con amici e familiari. Tuttavia, la sua funzionalità era limitata ai soli contatti personali, rendendola inefficace per la maggior parte degli utenti aziendali che utilizzano la versione professionale di Teams.

Nonostante i continui aggiornamenti e le nuove funzionalità, tra cui le videochiamate e le comunità simili a Discord, la funzionalità di chat integrata verrà gradualmente eliminata. Va notato che l'app di chat integrata era basata sul client Microsoft Teams 2.0, che ora funge da base per l'ultima versione di Microsoft Teams che molte aziende stanno adottando.

La decisione di Microsoft di rimuovere il client Teams integrato da Windows 11 segue la recente notizia della fine del supporto per Cortana, il suo assistente digitale, su Windows 11 entro la fine dell'anno. Mentre l'azienda entra in un nuovo anno finanziario, Microsoft sta apparentemente dirigendo la sua attenzione verso nuovi progetti, come lo strumento Windows Copilot, dotato di intelligenza artificiale. All'inizio dell'anno, al CES, il capo di Windows Panos Panay ha indicato l'importanza dell'IA nel futuro di Windows, affermando che avrebbe reinventato il modo in cui si fa tutto su Windows.

Il passaggio di Microsoft Teams a un'applicazione autonoma arriva a pochi mesi di distanza da un accordo, di cui si è parlato, con cui Microsoft ha deciso di non fornire più Teams in bundle con la suite di software Office. Secondo un rapporto del Financial Times, la rimozione contribuisce a placare le autorità di regolamentazione dell'UE e a evitare una potenziale indagine antitrust. Il rivale di Microsoft, Slack, aveva presentato una denuncia nel 2020 in merito alle pratiche di bundling di Microsoft.

Le soluzionino-code, come la piattaforma AppMaster, continuano a prosperare in mezzo a questi sviluppi, consentendo agli utenti di creare potenti sistemi e applicazioni backend senza dover imparare un linguaggio di codifica complesso. Lo spostamento dell'attenzione di Microsoft verso il miglioramento delle applicazioni stand-alone dimostra la natura in continua evoluzione dello sviluppo software e l'importanza dell'agilità e dell'adattabilità nel settore tecnologico.