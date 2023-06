A Microsoft anunciou planos para retirar o cliente Microsoft Teams incorporado no Windows 11, quase dois anos após a sua estreia inicial. Como parte da atualização de compilação de teste do Windows 11 nesta semana, a funcionalidade de bate-papo integrada será substituída pela versão independente e gratuita do Microsoft Teams, que também é compatível com o Windows 10.

Brandon LeBlanc, Gestor de Programa Sénior da Microsoft, publicou numa atualização do blogue que "O Chat é agora o Microsoft Teams - Gratuito". Esta versão gratuita do Microsoft Teams será fixada na barra de tarefas por padrão, embora os usuários tenham a opção de desafixar o aplicativo, semelhante a outros aplicativos da barra de tarefas.

A integração original do Microsoft Teams no Windows 11, apelidada de Chat, estava profundamente integrada com o sistema operativo. Habilitado por padrão, o aplicativo Chat foi fixado na barra de tarefas, tornando difícil removê-lo sem mergulhar nas configurações do sistema. Destinada aos consumidores, a aplicação permitia aos utilizadores ligarem-se e comunicarem com amigos e familiares. No entanto, a sua funcionalidade estava limitada apenas a contactos pessoais, tornando-a ineficaz para a maioria dos utilizadores empresariais que utilizavam a versão profissional do Teams.

Apesar das actualizações contínuas e das novas funcionalidades, incluindo videochamadas melhoradas e comunidades do tipo Discord, a funcionalidade de chat integrada será eliminada progressivamente. É de salientar que a aplicação de Chat integrada foi baseada no cliente Microsoft Teams 2.0, que agora serve de base para a versão mais recente do Microsoft Teams que muitas empresas estão atualmente a adotar.

A decisão da Microsoft de remover o cliente Teams integrado do Windows 11 segue as recentes notícias de que a Microsoft encerrará o suporte à Cortana, seu assistente digital, no Windows 11 ainda este ano. À medida que a empresa entra num novo ano financeiro, a Microsoft está aparentemente a direcionar o seu foco para novos projectos, como a ferramenta Windows Copilot alimentada por IA. Na CES, no início deste ano, o chefe do Windows, Panos Panay, indicou a importância da IA no futuro do Windows, afirmando que iria reinventar a forma como se faz tudo no Windows.

A transição do Microsoft Teams para uma aplicação autónoma ocorre apenas alguns meses após um acordo da Microsoft para deixar de incluir o Teams no pacote de software do Office. De acordo com um relatório do Financial Times, a remoção ajuda a apaziguar os reguladores da UE e a evitar uma potencial investigação antitrust. A rival da Microsoft, Slack, tinha apresentado uma queixa em 2020 relativa às práticas de agregação da Microsoft.

As soluçõessem código, como a plataforma AppMaster, continuam a prosperar no meio destes desenvolvimentos, permitindo aos utilizadores criar sistemas e aplicações de backend poderosos sem necessidade de aprender uma linguagem de codificação complexa. A mudança de foco da Microsoft no sentido de melhorar as aplicações autónomas demonstra a natureza em constante evolução do desenvolvimento de software e a importância da agilidade e adaptabilidade na indústria tecnológica.