Microsoft ogłosił plany wycofania wbudowanego klienta Microsoft Teams w systemie Windows 11, prawie dwa lata po jego pierwszym debiucie. W ramach aktualizacji kompilacji testowej systemu Windows 11 w tym tygodniu, wbudowana funkcja czatu zostanie zastąpiona samodzielną, bezpłatną wersją Microsoft Teams, która jest również kompatybilna z systemem Windows 10.

Brandon LeBlanc, starszy menedżer ds. programów w Microsoft, opublikował w aktualizacji bloga, że "Czat jest teraz Microsoft Teams - Free". Ta bezpłatna wersja Microsoft Teams będzie domyślnie przypięta do paska zadań, choć użytkownicy będą mieli możliwość odpięcia aplikacji, podobnie jak w przypadku innych aplikacji na pasku zadań.

Oryginalna integracja Microsoft Teams w Windows 11, nazwana Chat, była głęboko zintegrowana z systemem operacyjnym. Domyślnie włączona, aplikacja Chat była przypięta do paska zadań, co utrudniało jej usunięcie bez zagłębiania się w ustawienia systemowe. Skierowana do konsumentów aplikacja pozwalała użytkownikom łączyć się i komunikować z przyjaciółmi i rodziną. Jednak jej funkcjonalność była ograniczona tylko do kontaktów osobistych, co czyniło ją nieefektywną dla większości użytkowników biznesowych korzystających z profesjonalnej wersji Teams.

Pomimo ciągłych aktualizacji i nowych funkcji, w tym ulepszonych połączeń wideo i społeczności podobnych do Discord, zintegrowana funkcja czatu zostanie wycofana. Należy zauważyć, że wbudowana aplikacja Czat była oparta na kliencie Microsoft Teams 2.0, który obecnie służy jako podstawa najnowszej wersji Microsoft Teams, którą obecnie wdraża wiele firm.

Decyzja Microsoftu o usunięciu wbudowanego klienta Teams z systemu Windows 11 jest następstwem niedawnych wiadomości o zakończeniu przez Microsoft wsparcia dla Cortany, swojego cyfrowego asystenta, w systemie Windows 11 jeszcze w tym roku. W miarę jak firma wkracza w nowy rok finansowy, Microsoft najwyraźniej koncentruje się na nowych projektach, takich jak narzędzie Windows Copilot oparte na sztucznej inteligencji. Na targach CES na początku tego roku, szef działu Windows Panos Panay wskazał na znaczenie sztucznej inteligencji w przyszłości systemu Windows, stwierdzając, że zmieni ona sposób wykonywania wszystkich czynności w systemie Windows.

Przejście Microsoft Teams na samodzielną aplikację następuje zaledwie kilka miesięcy po zgłoszonej przez Microsoft umowie o zaprzestaniu dołączania Teams do pakietu oprogramowania Office. Według raportu Financial Times, usunięcie pomaga uspokoić organy regulacyjne UE i uniknąć potencjalnego dochodzenia antymonopolowego. Rywal Microsoftu, Slack, złożył w 2020 r. skargę dotyczącą praktyk Microsoft w zakresie sprzedaży pakietowej.

Rozwiązaniabez kodu, takie jak platforma AppMaster, nadal rozwijają się wśród tych zmian, umożliwiając użytkownikom tworzenie potężnych systemów i aplikacji zaplecza bez konieczności uczenia się złożonego języka kodowania. Przesunięcie uwagi Microsoftu w kierunku ulepszania samodzielnych aplikacji pokazuje stale ewoluujący charakter rozwoju oprogramowania oraz znaczenie zwinności i zdolności adaptacyjnych w branży technologicznej.