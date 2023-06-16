微软已经宣布计划在Windows 11中退出嵌入式Microsoft Teams客户端，这距离它的首次亮相几乎已经两年了。作为本周Windows 11测试版更新的一部分，内置的聊天功能将被独立的、免费的Microsoft Teams版本所取代，它也与Windows 10兼容。

微软高级项目经理Brandon LeBlanc在博客更新中发布："聊天现在是微软团队--免费"。这个免费版本的Microsoft Teams将被默认钉在任务栏上，不过用户可以选择取消钉住该应用，与其他任务栏应用类似。

Windows 11中最初的微软团队整合，被称为 "聊天"，与操作系统深度整合。默认情况下，聊天应用被固定在任务栏上，如果不进入系统设置，就很难将其移除。该应用程序面向消费者，允许用户与朋友和家人联系和沟通。然而，它的功能只限于个人联系人，使它对大多数使用专业版Teams的企业用户来说是无效的。

尽管有持续的更新和新功能，包括增强的视频通话和类似Discord的社区，但集成的聊天功能将被逐步淘汰。应该注意的是，内置的聊天应用程序是基于微软团队2.0客户端的，该客户端现在是许多企业目前采用的微软团队最新版本的基础。

在微软决定从Windows 11中删除内置的Teams客户端之前，最近有消息称微软今年晚些时候将在Windows 11上结束对其数字助理Cortana的支持。随着公司进入新的财政年度，微软似乎正在将其重点转向新项目，如人工智能驱动的Windows Copilot工具。在今年早些时候的CES上，Windows首席执行官Panos Panay指出了人工智能在Windows未来的重要性，并表示它将重塑你如何在Windows上做任何事情。

微软团队向独立应用程序的过渡，是在据说微软同意停止将团队与Office软件套件捆绑在一起之后的几个月。根据《金融时报》的报道，删除有助于安抚欧盟监管机构，避免潜在的反垄断调查。微软的竞争对手，Slack ，曾在2020年提出与微软捆绑行为有关的投诉。

无代码解决方案，如AppMaster 平台，在这些发展中继续蓬勃发展，使用户无需学习复杂的编码语言就能创建强大的后台系统和应用程序。微软将重点转向加强独立的应用程序，这表明了软件开发不断发展的性质，以及敏捷性和适应性在科技行业的重要性。