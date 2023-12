Microsoft'un C# 12 Üretim Sürümü: Söz Dizimini Kolaylaştırma ve Yürütme Hızını Artırma

BT sektörü, Microsoft'un çok sevilen nesne yönelimli programlama dili olan C# 12'nin yakın zamanda piyasaya sürülmesini selamlıyor. Yeniden tanımlanan ve artık .NET 8 yazılım geliştirme platformunun bir parçası olan bu yeni model, daha hızlı program yürütmeyle birlikte daha basit bir sözdizimi sunarak dilde önemli ilerlemelerin sinyalini veriyor.

14 Kasım'da .NET 8 platformunun ayrılmaz bir parçası olarak kamuya açıklanmış olan C# 12'ye .NET 8, Visual Studio 2022 veya Visual Studio Code C# Dev Kit uzantısının indirilmesi yoluyla kolayca erişilebilir.

Kod yapısını düzenli hale getirmek amacıyla C# 12, koleksiyon ifadeleri, tüm sınıflara ve yapılara genişletilmiş birincil oluşturucular, herhangi bir tür takma adın sözdizimi ve lambda ifadeleri için varsayılan parametreler gibi çeşitli yenilikçi özellikler sunar. Bu koleksiyon ifadeleri, daha net bir sözdizimi sunarak genel koleksiyon değerlerinin oluşturulmasını basitleştirir. Microsoft, bu yeteneklerden bahsederken, şirketin bu yeni özelliklerin eklenmesinin performansı engellememesini sağlama konusundaki kararlılığını vurguladı.

Ayrıca, kod yürütme hızının artırılması konusunda da ilerlemeler kaydedildi. C# 12, 'ref salt okunur' parametrelerinin ve satır içi dizilerin eklenmesini sunar. 'Ref salt okunur' parametrelerinin dahil edilmesi, 'ref salt okunur' parametresi için gerekli argümanın bir değişken olması gerektiğinde, değere veya referansa göre geçen parametrelerin nihai bir karışımını sağlar. Öte yandan, yapı tabanlı sabit uzunluklu bir dizi türü olan satır içi diziler, bellek arabelleklerini işlemek için güvenli bir yaklaşım önerir. Deney aşamasındaki bir özellik olan ve ön izleme için mevcut olan önleyiciler, yöntem çağrılarının yeniden yönlendirilmesini kolaylaştırır.

C# platformu aynı zamanda SystemDiagnostics.CodeAnalysis.ExperimentalAttribute adında yeni bir deneysel öznitelik de sunar. Bu, Microsoft'un yeni bir özellik veya uygulamaya yönelik geçici tutumunu gösteren bir mühür işlevi görür. Kodun deneysel olarak sınıflandırılan türleri veya üyeleri kullandığı durumlarda, çağıran kod da deneysel işareti taşımadığı sürece hata ortaya çıkar. ExperimentalAttribute'un kullanımına, açık bir derleyici seçeneği veya #pragma ile ayrı ayrı özelliklerdeki hatayı bastırmak için kullanılabilecek bir tanılama kimliği eşlik eder. Bu, geliştiricilerin ExperimentalAttribute etiketini almaya duyarlı türler, üyeler ve derlemelerle deneysel özelliği denemesine olanak tanır.

Bu ay, programlama dillerini popülerliklerine göre sıralayan Tiobe endeksi, C# 12'yi, özellikle JavaScript ve PHP gibi dilleri geride bırakarak beşinci sıraya yerleştirdi. Kasım 2022'de yayımlanan ve dize değişmezleri ve genel matematik gibi özellikleri barındıran C# 11'in yerini alıyor.

