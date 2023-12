Microsoft의 C# 12 프로덕션 릴리스: 구문 간소화 및 실행 속도 향상

IT 업계는 최근 마이크로소프트의 객체지향 프로그래밍 언어인 C# 12의 출시를 환영하고 있습니다. 재정의되어 이제 .NET 8 소프트웨어 개발 플랫폼의 일부가 된 이 새로운 모델은 보다 빠른 프로그램 실행과 결합된 보다 간단한 구문을 제공하여 언어의 주요 발전을 알립니다.

.NET 8 플랫폼의 필수 요소로 11월 14일 공개 도메인에 공개된 C# 12는 .NET 8, Visual Studio 2022 또는 Visual Studio Code C# Dev Kit 확장 다운로드를 통해 쉽게 액세스할 수 있습니다.

코드 구조를 정리하기 위한 노력의 일환으로 C# 12에서는 컬렉션 식, 모든 클래스 및 구조체로 확장된 기본 생성자, 모든 유형의 별칭을 지정하는 구문, 람다 식의 기본 매개 변수와 같은 몇 가지 혁신적인 기능을 출시합니다. 이러한 컬렉션 표현식은 보다 명확한 구문을 도입하여 일반 컬렉션 값 생성을 단순화합니다. Microsoft는 이러한 기능을 언급하면서 이러한 새로운 기능을 추가해도 성능이 저하되지 않도록 하겠다는 회사의 의지를 강조했습니다.

게다가 코드 실행 속도도 향상되었습니다. C# 12에는 'ref readonly' 매개 변수와 인라인 배열이 추가되었습니다. 'ref readonly' 매개변수를 통합하면 'ref readonly' 매개변수에 필요한 인수가 변수여야 하는 경우 값 또는 참조별로 매개변수 전달을 궁극적으로 혼합할 수 있습니다. 반면, 구조체 기반 고정 길이 배열 유형인 인라인 배열은 메모리 버퍼를 조작하는 안전한 접근 방식을 제안합니다. 실험 단계의 기능이자 미리 보기에 제공되는 인터셉터는 메서드 호출의 리디렉션을 용이하게 합니다.

C# 플랫폼은 SystemDiagnostics.CodeAnalysis.ExperimentalAttribute 라는 새로운 실험적 속성도 제공합니다. 이는 새로운 기능이나 구현에 대한 Microsoft의 잠정적 입장을 나타내는 표식 역할을 합니다. 코드가 실험적으로 분류된 형식이나 멤버를 활용하는 경우 호출 코드에 실험적 표시도 포함되어 있지 않으면 오류가 발생합니다. ExperimentalAttribute를 사용하면 명시적 컴파일러 옵션이나 #pragma를 통해 개별 기능에 대한 오류를 억제하는 데 사용할 수 있는 진단 ID가 함께 제공됩니다. 이를 통해 개발자는 ExperimentalAttribute 태그를 받을 수 있는 형식, 멤버 및 어셈블리를 사용하여 실험적 기능을 시험해 볼 수 있습니다.

이번 달 프로그래밍 언어의 인기도에 따라 순위를 매기는 Tiobe 지수에서는 C# 12가 JavaScript 및 PHP와 같은 언어를 제치고 5위에 올랐습니다. 2022년 11월에 출시된 C# 11의 뒤를 이어 문자열 리터럴, 일반 수학 등의 기능을 자랑했습니다.

