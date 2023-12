Versione di produzione C# 12 di Microsoft: semplificazione della sintassi e aumento della velocità di esecuzione

Il settore IT saluta il recente lancio di C# 12, l'apprezzato linguaggio di programmazione orientato agli oggetti di Microsoft. Ridefinito e ora parte della piattaforma di sviluppo software .NET 8, questo nuovo modello presenta una sintassi più semplice abbinata a un'esecuzione più rapida del programma, segnalando i principali progressi nel linguaggio.

Rivelato di pubblico dominio il 14 novembre come elemento integrale della piattaforma .NET 8, C# 12 è facilmente accessibile tramite il download di .NET 8, Visual Studio 2022 o l'estensione Visual Studio Code C# Dev Kit.

Nel tentativo di semplificare la struttura del codice, C# 12 implementa diverse funzionalità innovative come espressioni di raccolta, costruttori primari estesi a tutte le classi e strutture, sintassi per alias di qualsiasi tipo e parametri predefiniti per le espressioni lambda. Queste espressioni di raccolta semplificano la creazione di valori di raccolta generici introducendo una sintassi più nitida. Microsoft, pur menzionando queste funzionalità, ha sottolineato l'impegno dell'azienda nel garantire che l'inserimento di queste nuove funzionalità non ostacoli le prestazioni.

Inoltre, sono stati fatti passi da gigante nell’aumento della velocità di esecuzione del codice. C# 12 introduce l'aggiunta di parametri "ref readonly" e di matrici inline. L'incorporazione dei parametri "ref readonly" consente un mix definitivo di passaggio di parametri per valore o per riferimento, in cui l'argomento richiesto per un parametro "ref readonly" deve essere una variabile. D'altra parte, gli array in linea, essendo un tipo di array a lunghezza fissa basato su struttura, propongono un approccio sicuro per manipolare i buffer di memoria. Gli intercettori, una funzionalità in fase sperimentale e disponibile per l'anteprima, facilitano il reindirizzamento delle chiamate ai metodi.

La piattaforma C# presenta anche un nuovo attributo sperimentale, ovvero SystemDiagnostics.CodeAnalysis.ExperimentalAttribute. Funziona come un sigillo, indicando la posizione provvisoria di Microsoft nei confronti di una nuova funzionalità o implementazione. Nei casi in cui il codice utilizza tipi o membri classificati come sperimentali, si verifica un errore a meno che anche il codice chiamante non porti il ​​marchio sperimentale. L'uso di ExperimentalAttribute è accompagnato da un ID diagnostico che può essere usato per eliminare l'errore per le singole funzionalità tramite un'opzione esplicita del compilatore o #pragma. Ciò consente agli sviluppatori di provare la funzionalità sperimentale, con tipi, membri e assembly suscettibili di ricevere il tag ExperimentalAttribute.

Questo mese, l’indice Tiobe, che classifica i linguaggi di programmazione in base alla loro popolarità, ha posizionato C# 12 al quinto posto, superando notevolmente linguaggi come JavaScript e PHP. Succede a C# 11, rilasciato nel novembre 2022, che vantava funzionalità come valori letterali di stringa e matematica generica.

