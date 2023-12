Microsofts C# 12-Produktionsversion: Optimierung der Syntax und Steigerung der Ausführungsgeschwindigkeit

Die IT-Branche begrüßt die kürzliche Einführung von C# 12, der beliebten objektorientierten Programmiersprache von Microsoft. Dieses neue Modell wurde neu definiert und ist jetzt Teil der .NET 8-Softwareentwicklungsplattform. Es bietet eine einfachere Syntax in Verbindung mit einer schnelleren Programmausführung und signalisiert wichtige Fortschritte in der Sprache.

C# 12 wurde am 14. November als integraler Bestandteil der .NET 8-Plattform öffentlich zugänglich gemacht und kann problemlos über den Download von .NET 8, Visual Studio 2022 oder der Visual Studio Code C# Dev Kit Erweiterung aufgerufen werden.

Um die Codestruktur übersichtlicher zu gestalten, führt C# 12 mehrere innovative Funktionen ein, z. B. Sammlungsausdrücke, auf alle Klassen und Strukturen erweiterte Primärkonstruktoren, Syntax für Aliasnamen für jeden Typ und Standardparameter für Lambda-Ausdrücke. Diese Sammlungsausdrücke vereinfachen die Erstellung generischer Sammlungswerte, indem sie eine klarere Syntax einführen. Während Microsoft diese Funktionen erwähnte, betonte es das Engagement des Unternehmens, sicherzustellen, dass die Einführung dieser neuen Funktionen die Leistung nicht beeinträchtigt.

Darüber hinaus wurden Fortschritte bei der Beschleunigung der Codeausführungsgeschwindigkeit erzielt. C# 12 führt die Hinzufügung von „ref readonly“-Parametern und Inline-Arrays ein. Die Einbeziehung von „ref readonly“-Parametern ermöglicht eine ultimative Mischung aus der Übergabe von Parametern nach Wert oder per Referenz, wobei das erforderliche Argument für einen „ref readonly“-Parameter eine Variable sein muss. Andererseits bieten Inline-Arrays als strukturbasierter Array-Typ mit fester Länge einen sicheren Ansatz zur Manipulation von Speicherpuffern. Interceptors, eine Funktion in der experimentellen Phase und zur Vorschau verfügbar, erleichtern die Umleitung von Methodenaufrufen.

Die C#-Plattform bietet außerdem ein neuartiges experimentelles Attribut, nämlich das SystemDiagnostics.CodeAnalysis.ExperimentalAttribute. Dies fungiert als Siegel und zeigt die vorläufige Haltung von Microsoft gegenüber einer neuen Funktion oder Implementierung an. In Fällen, in denen Code als experimentell klassifizierte Typen oder Mitglieder verwendet, tritt ein Fehler auf, es sei denn, der aufrufende Code trägt ebenfalls die experimentelle Markierung. Die Verwendung von ExperimentalAttribute geht mit einer Diagnose-ID einher, mit der der Fehler für einzelne Features durch eine explizite Compileroption oder durch #pragma unterdrückt werden kann. Dies ermöglicht Entwicklern, die experimentelle Funktion auszuprobieren, wobei Typen, Member und Assemblys für den Empfang des ExperimentalAttribute-Tags anfällig sind.

In diesem Monat platzierte der Tiobe-Index, der Programmiersprachen nach ihrer Beliebtheit einordnet, C# 12 auf dem fünften Platz und übertraf damit Sprachen wie JavaScript und PHP deutlich. Es ist der Nachfolger von C# 11, das im November 2022 veröffentlicht wurde und über Funktionen wie String-Literale und generische Mathematik verfügte.

