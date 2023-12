माइक्रोसॉफ्ट का C# 12 उत्पादन रिलीज़: सिंटैक्स को सुव्यवस्थित करना और निष्पादन गति को बढ़ावा देना

आईटी उद्योग माइक्रोसॉफ्ट की बहुचर्चित ऑब्जेक्ट-ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भाषा सी#12 के हालिया लॉन्च का स्वागत करता है। पुनः परिभाषित और अब .NET 8 सॉफ़्टवेयर डेवलपमेंट प्लेटफ़ॉर्म का हिस्सा, यह नया मॉडल तेज़ प्रोग्राम निष्पादन के साथ अधिक सरल वाक्यविन्यास प्रस्तुत करता है, जो भाषा में प्रमुख प्रगति का संकेत देता है।

.NET 8 प्लेटफ़ॉर्म के एक अभिन्न तत्व के रूप में 14 नवंबर को सार्वजनिक डोमेन में प्रकट, C# 12 को .NET 8, Visual Studio 2022, या Visual Studio Code C# Dev Kit एक्सटेंशन के डाउनलोड के माध्यम से आसानी से एक्सेस किया जा सकता है।

कोड संरचना को अव्यवस्थित करने के प्रयास में, C# 12 कई नवीन सुविधाओं को पेश करता है जैसे संग्रह अभिव्यक्तियाँ, सभी वर्गों और संरचनाओं के लिए विस्तारित प्राथमिक कंस्ट्रक्टर, किसी भी प्रकार के उपनाम के लिए वाक्यविन्यास, और लैम्ब्डा अभिव्यक्तियों के लिए डिफ़ॉल्ट पैरामीटर। ये संग्रह अभिव्यक्तियाँ अधिक स्पष्ट वाक्यविन्यास पेश करके सामान्य संग्रह मूल्यों के निर्माण को सरल बनाती हैं। Microsoft ने इन क्षमताओं का उल्लेख करते हुए, यह सुनिश्चित करने के लिए कंपनी की प्रतिबद्धता पर जोर दिया कि इन नई सुविधाओं के सम्मिलन से प्रदर्शन में बाधा न आए।

इसके अलावा, कोड निष्पादन गति को बढ़ाने में प्रगति की गई है। C# 12 'रेफरी रीड ओनली' पैरामीटर और इन-लाइन ऐरे को जोड़ने का परिचय देता है। 'रेफ रीडओनली' पैरामीटर को शामिल करने से मूल्य या संदर्भ द्वारा पासिंग पैरामीटर का एक अंतिम मिश्रण सक्षम हो जाता है, जहां 'रेफ रीडओनली' पैरामीटर के लिए आवश्यक तर्क को एक चर होने की आवश्यकता होती है। दूसरी ओर, इन-लाइन सरणियाँ, एक संरचना-आधारित निश्चित-लंबाई सरणी प्रकार होने के कारण, मेमोरी बफ़र्स में हेरफेर करने के लिए एक सुरक्षित दृष्टिकोण का प्रस्ताव करती हैं। इंटरसेप्टर, प्रायोगिक चरण में एक सुविधा और पूर्वावलोकन के लिए उपलब्ध, विधि कॉल के पुनर्निर्देशन की सुविधा प्रदान करती है।

C# प्लेटफ़ॉर्म एक नवीन प्रयोगात्मक विशेषता भी प्रस्तुत करता है, जिसका नाम SystemDiagnostics.CodeAnalysis.ExperimentalAttribute है। यह एक सतर्क व्यक्ति के रूप में कार्य करता है, जो किसी नई सुविधा या कार्यान्वयन के प्रति माइक्रोसॉफ्ट के अस्थायी रुख को दर्शाता है। ऐसी परिस्थितियों में जहां कोड प्रयोगात्मक के रूप में वर्गीकृत प्रकारों या सदस्यों का उपयोग करता है, एक त्रुटि उत्पन्न होती है जब तक कि कॉलिंग कोड पर प्रयोगात्मक चिह्न भी न हो। एक्सपेरिमेंटल एट्रिब्यूट का उपयोग एक डायग्नोस्टिक आईडी के साथ होता है जिसका उपयोग एक स्पष्ट कंपाइलर विकल्प या #pragma द्वारा व्यक्तिगत सुविधाओं के लिए त्रुटि को दबाने के लिए किया जा सकता है। यह डेवलपर्स को प्रयोगात्मक विशेषता टैग प्राप्त करने के लिए अतिसंवेदनशील प्रकारों, सदस्यों और असेंबली के साथ प्रयोगात्मक सुविधा को आज़माने में सक्षम बनाता है।

इस महीने, टायोबे इंडेक्स, जो प्रोग्रामिंग भाषाओं को उनकी लोकप्रियता के अनुसार रैंक करता है, ने C# 12 को पांचवें स्थान पर रखा, विशेष रूप से जावास्क्रिप्ट और PHP जैसी भाषाओं को पीछे छोड़ते हुए। यह नवंबर 2022 में जारी C# 11 का स्थान लेता है, जिसमें स्ट्रिंग अक्षर और सामान्य गणित जैसी विशेषताएं थीं।

