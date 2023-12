การเปิดตัวการผลิต C# 12 ของ Microsoft: การปรับปรุงไวยากรณ์และเพิ่มความเร็วในการดำเนินการ

อุตสาหกรรมไอทียินดีต้อนรับการเปิดตัว C# 12 ซึ่งเป็นภาษาโปรแกรมเชิงวัตถุที่ Microsoft ชื่นชอบ นิยามใหม่และตอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของแพลตฟอร์มการพัฒนาซอฟต์แวร์ .NET 8 โมเดลใหม่นี้นำเสนอไวยากรณ์ที่ตรงไปตรงมามากขึ้น ควบคู่ไปกับการทำงานของโปรแกรมที่รวดเร็วยิ่งขึ้น ซึ่งบ่งบอกถึงความก้าวหน้าที่สำคัญในภาษา

เปิดเผยในโดเมนสาธารณะเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายนในฐานะองค์ประกอบสำคัญของแพลตฟอร์ม .NET 8 โดยสามารถเข้าถึง C# 12 ได้โดยการดาวน์โหลด .NET 8, Visual Studio 2022 หรือส่วนขยาย Visual Studio Code C# Dev Kit

ด้วยความพยายามที่จะกระจายโครงสร้างโค้ดออกไป C# 12 จึงเปิดตัวฟีเจอร์ใหม่ๆ มากมาย เช่น นิพจน์คอลเลกชัน ตัวสร้างหลักที่ขยายไปยังคลาสและโครงสร้างทั้งหมด ไวยากรณ์ของนามแฝงทุกประเภท และพารามิเตอร์เริ่มต้นสำหรับนิพจน์แลมบ์ดา นิพจน์คอลเลกชันเหล่านี้ทำให้การสร้างค่าคอลเลกชันทั่วไปง่ายขึ้นโดยการใช้ไวยากรณ์ที่ชัดเจนยิ่งขึ้น แม้จะกล่าวถึงความสามารถเหล่านี้ Microsoft ก็เน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นของบริษัทเพื่อให้แน่ใจว่าการแทรกคุณสมบัติใหม่เหล่านี้จะไม่ขัดขวางประสิทธิภาพการทำงาน

นอกจากนี้ยังมีความก้าวหน้าในการเพิ่มความเร็วในการประมวลผลโค้ดอีกด้วย C # 12 แนะนำการเพิ่มพารามิเตอร์ 'อ้างอิงอ่านอย่างเดียว' และอาร์เรย์ในบรรทัด การรวมพารามิเตอร์ 'อ้างอิงแบบอ่านอย่างเดียว' เข้าด้วยกันทำให้สามารถผสมผสานพารามิเตอร์ที่ส่งผ่านตามค่าหรือโดยการอ้างอิง โดยที่อาร์กิวเมนต์ที่จำเป็นสำหรับพารามิเตอร์ 'อ้างอิงแบบอ่านอย่างเดียว' จะต้องเป็นตัวแปร ในทางกลับกัน อาร์เรย์อินไลน์ซึ่งเป็นประเภทอาร์เรย์ที่มีความยาวคงที่ตามโครงสร้าง เสนอแนวทางที่ปลอดภัยในการจัดการบัฟเฟอร์หน่วยความจำ Interceptors ซึ่งเป็นคุณลักษณะในขั้นตอนการทดลองและพร้อมสำหรับการดูตัวอย่าง อำนวยความสะดวกในการเปลี่ยนเส้นทางของการเรียกเมธอด

แพลตฟอร์ม C# ยังนำเสนอคุณลักษณะการทดลองแบบใหม่ ซึ่งได้แก่ SystemDiagnostics.CodeAnalysis.ExperimentalAttribute สิ่งนี้ทำหน้าที่เป็นสัญลักษณ์ ซึ่งบ่งบอกถึงจุดยืนเบื้องต้นของ Microsoft ที่มีต่อฟีเจอร์หรือการใช้งานใหม่ ในกรณีที่รหัสใช้ประเภทหรือสมาชิกที่จัดอยู่ในประเภททดลอง ข้อผิดพลาดจะเกิดขึ้นเว้นแต่ว่ารหัสการเรียกจะมีเครื่องหมายทดลองเช่นกัน การใช้ ExperimentalAttribute จะมาพร้อมกับรหัสการวินิจฉัยที่สามารถใช้เพื่อระงับข้อผิดพลาดสำหรับแต่ละคุณลักษณะโดยตัวเลือกคอมไพเลอร์ที่ชัดเจนหรือโดย #pragma ซึ่งช่วยให้นักพัฒนาสามารถทดลองใช้คุณลักษณะทดลองได้ โดยมีประเภท สมาชิก และแอสเซมบลีที่สามารถรับแท็ก ExperimentalAttribute ได้

ในเดือนนี้ ดัชนี Tiobe ซึ่งจัดอันดับภาษาการเขียนโปรแกรมตามความนิยม ทำให้ C# 12 อยู่ในอันดับที่ 5 โดยเหนือกว่าภาษาอย่าง JavaScript และ PHP อย่างเห็นได้ชัด สืบทอดต่อจาก C# 11 ซึ่งเปิดตัวในเดือนพฤศจิกายน 2022 ซึ่งมาพร้อมฟีเจอร์ต่างๆ เช่น ตัวอักษรสตริงและคณิตศาสตร์ทั่วไป

